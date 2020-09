vor 53 Min.

So geht's mit dem Sport im Landkreis Günzburg weiter

Plus Sportverbände haben ihre Spielpläne veröffentlicht. Für aktuell notwendige Korrekturen fühlen sie sich bereit. Im Tischtennis kündigt sich ein neuer Modus an.

Von Jan Kubica

Viele Kleinigkeiten im menschlichen Miteinander sind trotz der anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pandemie längst wieder möglich, Sport als Wettkampf aber bleibt in Bayern bis vorerst 18. September verboten. Nach der als quälend lang empfundenen Zwangspause sehnen die Sportler in der Region jetzt den Neuanfang herbei. Entsprechend werden die Fragen all jener drängender, denen Bewegungsspiele unter Wettbewerbsbedingungen nach wie vor untersagt sind.

Immerhin scheint für die meisten Sportarten der Weg in die neue Saison grundsätzlich geebnet. Mit der Einschränkung freilich, dass Zuschauer in Bayern auf unbestimmte Zeit draußen bleiben müssen – ein Umstand, der manche Vereine wirtschaftlich hart trifft und gleichzeitig für viele Sportler atmosphärisch unerträglich ist. Aber irgendwie muss es ja irgendwann weitergehen. So könnte das aussehen:

Tischtennis

Die Spielzeit in Bayern beginnt am 11. September und an diesem Tag treten auch gleich die meisten Bezirksklasse-Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg an. Ebenfalls am Auftakt-Wochenende starten unter anderem die Männer des TSV Balzhausen in die Bezirksoberliga-Runde.

Möglich macht den vergleichsweise frühen Saisonstart im Tischtennis dessen Einstufung als Nicht-Kontaktsportart. In diesen Bereich fällt allerdings die anhaltende Diskussion pro und kontra Doppel. Die abschließenden Details dazu werden am kommenden Montag geklärt, verrät Nils Rack, Sportreferent im Bayerischen Tischtennis-Verband (BTTV). Sollte sich der Verband gegen Doppel aussprechen, werden sämtliche Einzel durchgespielt. Auf diese Eventualität hin wurde die bundesweit gültige Wettspielordnung bereits im Frühjahr angepasst. Was das bedeutet, erklärt Rack an einem Beispiel: „Bei Sechser-Mannschaften würden dann eben vier Doppel rausfallen und stattdessen verpflichtend alle zwölf Einzel gespielt. Eine Partie könnte dann also 12:0 enden – oder 6:6.“

Volleyball

Landesliga-Aufsteiger VfL Großkötz startet am 3. Oktober in die neue Spielzeit; die ersten Begegnungen im Bezirk Schwaben finden laut Rahmenspielplan am 10. Oktober statt. Vor wenigen Tagen erst hat der Deutsche Volleyband-Verband (DVV) ein detailliertes Hygienekonzept vorgelegt und dabei im Einklang mit anderen Sportverbänden erneut betont, die Entscheidungen der Politik seien stets Voraussetzung für die Umsetzung des Spielbetriebs.

Vor diesem Hintergrund bereitet der Bayerische Volleyball-Verband (BVV) seine ungefähr 75000 Mitglieder auf den Starttermin Anfang Oktober vor. Unkommentiert lassen möchte Verbands-Geschäftsführer Hans Kleiner die derzeit zögerliche Haltung der bayerischen Staatsregierung aber nicht. „Wir erhoffen uns möglichst bald eine konkrete Aussage, damit die Vereine auch die entsprechenden Vorlaufzeiten haben, um zu handeln“, sagt er.

Handball

Anfang Oktober geht’s los – von der Basis bis hoch zur Bundesliga. Aus Sicht der sportlichen Aushängeschilder der Region noch schöner ist, dass sie am Staatsfeiertag allesamt mit Heimspielen starten dürfen. Drittliga-Aufsteiger VfL Günzburg erwartet die SG Leutershausen, die Bayernliga-Frauen des Vereins spielen gegen die HSG Freising-Neufahrn und Männer-Landesligist TSV Niederraunau empfängt die HSG Lauf/Heroldsberg.

Was den Handballern zu ihrem Glück noch fehlt, ist die Gewissheit, dann auch vor Zuschauern antreten zu dürfen. Erleichterung werden sie frühestens Mitte September spüren. Sie und alle anderen Sportler hoffen, dass die entsprechende Verordnung dann endlich fällt.

Lesen Sie auch:

Kommentar: Das kategorische Nein zum Sport ist unbegründet

Themen folgen