vor 36 Min.

So gelingt gutes Eis: GZ-Redakteurin probiert es aus

Unsere Redakteurin versucht sich als Eismacherin und lernt bei Antonio Micello in Günzburg, worauf es beim Eismachen ankommt.

Von Heike Schreiber

Seit Jahren steht das kleine Gerät im Keller. Ganz oben im Regal. So, dass es gerade noch zu sehen ist. Eigentlich war der Plan, die Eismaschine jeden Sommer am besten täglich zum Einsatz zu bringen. Hausgemachtes Eis zu haben, ein wunderbarer Gedanke. Aber keine dreimal verwirklicht, da die Maschine zu langsam ist, zu wenig Masse hineinpasst und das Eis nicht cremig schmeckt, sondern immer zu wässrig oder eisig. Also steht das Rührgerät stumm im Eck, Eis gibt es besser und bequemer beim Könner seines Fachs. Innerlich rumort es aber seit Jahren, warum das Eis daheim nicht gelingen will. So schwer kann es doch eigentlich nicht sein, die paar Zutaten Milch, Sahne, Zucker und Früchte in einen gefrorenen, aber leckeren Zustand zu bringen. Was macht ein italienischer Eismeister denn so anders?

Einen Gelataio, also einen Eismacher, zu finden, der einen blutigen Anfänger in die Geheimnisse einweiht, ist nicht so einfach. Wer gutes Eis herstellt, hält seine Rezepte fest unter Verschluss und gibt sie nicht einmal engsten Familienangehörigen preis. Dass Antonio Micello, der die Eisdiele „Numero uno“ in der Günzburger Innenstadt betreibt, für mich sein Reich öffnet, das hinter einer weißen Tür hinter der Eistheke beginnt, grenzt an ein kleines Wunder. Für mich mache er eine Ausnahme, sagt er und grinst schelmisch. Aber ich dürfe nur das Nötigste verraten, keine Produktnamen, keine Gewichtsangaben. Ich bekomme eine schwarze Schürze und ein weißes Häubchen verpasst, Desinfektionsmittel auf die Hände und ab geht es in die Eiskammer. Eisig ist es hier nicht, nur ziemlich eng und laut.

Zwölf bis 16 Stunden täglich macht Antonio Micello Eis

Normalerweise werkelt Antonio hier ganz alleine für sich, in der Hochsaison zwölf bis 16 Stunden am Tag. Eine zweite Person würde ihm nur auf den Füßen und im Weg stehen. Zwei deckenhohe Gefrierschränke brummen um die Wette. Als später Mixer und Eismaschine dazukommen, müssen wir uns anbrüllen, um ein Wort zu verstehen. Auf das Radio verzichtet Antonio heute, auch eine Arie schmettert er nicht. So gerne der Eismann sonst auch mal vor Publikum den Opernsänger mimt, so sehr muss er sich jetzt darauf konzentrieren, dass sein Lehrling nichts falsch macht. Für mich hat der 54-Jährige an der Wand hinter Zuckerpäckchen und Waage einen handgeschriebenen Zettel mit einer Rezeptur für ein Fruchteis meiner Wahl hingepinnt.

In einem Zehn-Kilo-Eimer werden die Zutaten gemixt.

Den Rest seiner kostbaren Rezepte, selbstverständlich auch alle per Hand notiert, verwahrt er in einem Notizbüchlein auf, das er seit 20 Jahren wie seinen Augapfel hütet und immer weiter ergänzt. „Heuer mache ich mein Eis so, nächstes Jahr variiere ich ein bisschen. Ich will nicht immer das Gleiche machen“, erklärt mir Antonio und blättert in den schon leicht vergilbten Seiten.

Ein grüner Kaktus ist vorne drauf, innen auf der ersten Seite hat er kunstvoll in geschwungenen roten Buchstaben „l´arte“ geschrieben. Was auf Deutsch „die Kunst“ bedeutet. Eismachen ist eine Kunst, eine hohe Kunst. Auch wenn viele glauben, dass Eis schnell, leicht und einfach zu machen sei. „Eismachen ist wie Kochen. Es gibt solche und solche Köche“, sagt Antonio. Natürlich gebe es für die Eisproduktion jede Menge an vorgefertigten Produkten aus Tüten und Päckchen, „das spart Energie, Zeit und Kosten“, sagt der Fachmann. Der Qualität sei all das aber wenig zuträglich. Er selbst ist ein Verfechter einer handgemachten Eisproduktion ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe, dafür mit ganz frischen Zutaten und echten Früchten. Was es noch so braucht? „Ganz viel Erfahrung, Kreativität, Fingerspitzengefühl und Liebe fürs Eis, sonst wird es nichts“, listet Antonio auf.

In Bologna gibt es eine eigene Eisuniversität

Heutzutage müssen die jungen Italiener spezielle Kurse absolvieren, um sich Gelataio nennen zu können. Morgens pauken die künftigen Eiskonditoren Theorie wie Hygiene, Recht und Buchführung, und nachmittags lernen sie, wie man Eis macht. Im italienischen Bologna gibt es sogar eine Eisuniversität. Und in Mannheim kann man sich in drei Jahren zur Fachkraft für Speiseeis ausbilden lassen. Antonio sagt es zwar nicht offen, aber er hält nicht so viel davon, er selbst hat als 14-Jähriger im Eiscafé seines Vaters in Lauingen angefangen und sich im Lauf der Zeit alles selbst erarbeitet. In seinen Augen kann sich jemand nur dann Eismaestro nennen, „wenn von 100 Kunden 99 zufrieden sind. Dann macht man alles richtig.“

Mit einem Refraktometer wird der Zuckergehalt gemessen.

Für mich gilt an diesem Nachmittag, vor allem alles korrekt und sauber abzuwiegen, ab- und einzufüllen, den Anweisungen Folge zu leisten. Als Erstes gilt es, ein Sorbet zu machen. Ich entscheide mich für die Geschmacksrichtung Heidelbeere. Antonio drückt mir einen weißen Zehn-Liter-Plastik-Eimer in die Hand – wenn er die Eismaschine anwirft, soll es sich auch lohnen. Ich muss Zucker abmessen, Glucose, Neutro und Inulin – zwei Sorten Bindemittel – und Eiweißproteine dazukippen. Meine Abmessfertigkeiten stellen Antonio durchaus zufrieden. Anerkennend meint er: „Das geht Dir von der Hand, das machst Du schon länger.“ Alles mit einem Schneebesen verrühren, damit das Pulver nicht verklumpt, bevor literweise Wasser folgen. Schnell schütten, schnell den XXL-Mixer anwerfen. Das Ding ist lauter als jeder Staubsauger.

Zum Glück schaltet es Antonio nach zwei Minuten aus, sonst haben wir zu viel Schaum. Pürierstab dran und 2,5 Kilo tiefgefrorene Heidelbeeren in die Masse gießen, die sich von weiß auf dunkellila färbt. Ein Schuss natürliche Säure hinein und fertig ist die Mixtur. Dann kommt der Refraktometer zum Einsatz, um den Zuckergehalt zu messen. Ein Tropfen auf das kleine Messgerät, Plastikdeckelchen drauf, Antonio kneift ein Auge zu und schaut in das Gerät. Ich soll es ihm nachtun, sehe Zahlen von 0 bis 35, alles ist mehr oder weniger rot eingefärbt. Und jetzt? „Auf dieser Brixskala ist ein Wert von 27 oder 28 ideal, dann bleibt das Eis in der Vitrine schön weich.“ Liegt der Wert darunter, fehlt noch Zucker, liegt er darüber, muss Flüssigkeit nachgefüllt werden. Antonio ergänzt einen Hauch Zucker und Dextrose. „Das braucht Gefühl“, sagt der Eisexperte.

Zum ersten Mal Litschi-Eis hergestellt

Der zweite technische Test stellt ihn immer noch nicht zufrieden, er macht lieber die Geschmacksprobe. „Basta, sonst wird es zu süß“, lautet sein Kommentar. Eigentlich ist er ständig am Probieren, wie er selbst sagt, eine Lieblingssorte hat er nicht. Er sei offen für alles, meistens in der Nacht kommt der Geistesblitz für eine neue Kreation. Vor zwei Tagen hat er zum ersten Mal Litschi-Eis hergestellt. Zitrone mit Basilikum darf es gerne auch mal sein oder ein paar Körner Pfeffer in die Schokomasse. Aber Leberkäs-Eis, das der neueste Renner in München ist? „Man kann alles machen, die Frage ist, ob man es braucht und will“, findet Antonio, der keinen Wert auf neumodische Erscheinungen legt.

Die Masse muss in die Eismaschine eingefüllt werden.

Eigentlich müsste der Heidelbeer-Sahne-Milch-Mix jetzt eine Viertelstunde ruhen, wie ein Hefeteig, damit sich alle Komponenten finden. Aber die Zeit haben wir nicht. Ich darf alles in die Eismaschine füllen, den roten Startknopf drücken und dann zuschauen, wie die Masse acht Minuten lang bei minus zehn Grad gerührt wird. Wofür ich eine gefühlte Stunde gebraucht habe, benötigt Antonio keine Viertelstunde. Dafür macht er ja auch 30 verschiedene Sorten am Tag, eine nach der anderen, von hell nach dunkel. Nach jeder Sorte muss er seine 50000 Euro teure Maschine und sämtliche Töpfe und Werkzeuge reinigen, das dauert. Als es piept, macht Antonio den Schieber auf und das Eis quillt so schnell heraus, dass ich kaum nachkomme, alles mit dem Spachtel in die gekühlte Aluform zu schichten. Es wird der Schiefe Turm von Pisa aus Eis.

Ein Löffel Emulgator macht die Masse geschmeidig

Schnell noch ein zweites Eis gemacht, mit tatkräftiger Unterstützung von Antonio. Aus viel Sahne, Milch und Schokochips, die auch pur munden. Verfeinert mit einem Pulver, das eine spezielle Note verleiht – die Rezeptur bleibt geheim. Am Ende ein Löffel Emulgator dazu, damit die Masse geschmeidig bleibt. Erinnert irgendwie an farblose Schuhcreme. Alles muss in der Maschine auf exakt 92 Grad erhitzt werden, sonst entfaltet die Schokolade nicht ihre Intensität. Dann wieder runterkühlen und warten. Aber nicht zu lange, sonst hat das Eis einen Kältebrand. Rausspachteln, türmen, fertig. Probieren nicht vergessen. Schmeckt sehr fein.

Nach acht Minuten quillt das Eis heraus und wird in die Schale gespachtelt.

Am Ende spart Antonio nicht mit Komplimenten. Wie es sich für einen richtigen Italiener eben gehört. „Du könntest hier anfangen!“





Lesen Sie hier mehr aus der Reihe "Ich probiers mal": Alexander Sing auf den Spuren des Mountainbikers Georg Egger

Christian Kirstges beim Kegeln in Burgau

Als Anfängerin an den Schafkopf-Stammtisch

Beim Bogenschießen auf der Spur der Indianer

Selbstversuch bei einer Gesangslehrerin

Themen Folgen