So haben alle Spaß am Baden

Broschüre über Gewässernutzung

Was ist erlaubt an den Flüssen und Seen im Landkreis, wie kann man dort möglichst gefahrlos baden? Antworten gibt der Nachdruck der 24-seitigen Farbbroschüre „Regeln zur Freizeit an Gewässern“. Er ist jetzt wieder kostenlos beim Landratsamt Günzburg im Landkreisbürgerbüro sowie bei der Außenstelle in Krumbach erhältlich.

Der Landkreis Günzburg ist reich an Baggerseen. Viele sind zu wertvollen Biotopen oder Landschaftsseen geworden, viele werden als Bade- und Freizeitseen angenommen. Sieben Badeseen sind „EU-Badegewässer“.

Der Landkreis hat auch zahlreiche besonders schöne Flüsse zu bieten. Für Badende, Windsurfer, Bootsfahrer und andere Freizeitsuchende ist also allerlei geboten. Manche Seen sollen aber aus Gründen der Ökologie von den Freizeitaktivitäten verschont bleiben. Das Landratsamt Günzburg gibt Tipps für die rücksichtsvolle Nutzung der Gewässer.

können Krankheitserreger übertragen. Viele Badegäste fühlen sich durch Hunde belästigt oder gefährdet. Ein „Hunde-Badeverbot“ gilt an den in dem Infoheft des Landkreises genannten Seen vom 1. Mai bis 30. September. An den anderen Seen darf der Hund ins Wasser.

sind für den Naturhaushalt sehr wertvoll. Das Betreten oder Befahren solcher Flächen ist daher verboten.

müssen auf andere, insbesondere Badegäste, besondere Rücksicht nehmen.

sollen zu Hause entsorgt und auf keinen Fall Glasflaschen oder Scherben zurückgelassen werden. Badegäste könnten sich daran verletzen. Lebensmittelabfälle ziehen Tiere an, die Krankheitserreger übertragen.

dürfen nur auf ausgewiesenen Flächen abgestellt werden. Die Gewässer sind auch per Fahrrad erreichbar.

müssen unbedingt freigehalten werden.

stört Nachbarn und Tiere.

wie Schwäne, Gänse und Enten sollen nicht gefüttert werden, denn deren Kot verunreinigt das Wasser und die Badestrände.

dürfen nicht aus den Augen gelassen werden. Ein See birgt mehr Gefahren als ein überwachtes Schwimmbad. (zg)

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet unter dieser Adresse: www.landkreis-guenzburg.de unter der Rubrik Natur und Umwelt/Wasserrecht/Freizeit an Gewässern

