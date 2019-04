00:31 Uhr

So kocht man Babybrei

Expertin gibt Tipps in Theorie und Praxis

Die Beikost für den Nachwuchs selber kochen? Gar kein Problem. Nach einem kurzen Vortrag der Ökotrophologin Miriam Marihart zu Fragen wie dem richtigen Zeitpunkt der Beikost-Einführung, der Reihenfolge, der Portionsgröße und der Einführung von Getränken, bereiten Eltern gemeinsam Breie zu und verkosten diese im Vergleich mit Gläschen.

Der kostenfreie Kurs findet am Dienstag, 7. Mai, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Jahnstraße 4 in Krumbach statt. Eine Kinderbetreuung ist während dieser Zeit möglich. (zg)

bis spätestens Donnerstag, 2. Mai, unter www. aelf-kr.bayern.de/ernaehrung/familie oder unter der Telefonnummer. 08282/9007-35 (Gertrud Wenz).

Themen Folgen