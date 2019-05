00:34 Uhr

So lebten die Kelten

Fest im Gehöft „Beim Wasenholz“

Der Förderverein Kultur & Naherholung Ichenhausen und Umgebung veranstaltet wieder das Keltenfest. Es dauert am kommenden Sonntag, 19. Mai, von 11 bis 17 Uhr, und findet statt im Keltengehöft „Beim Wasenholz“ am Schnittpunkt der Wanderwege von Ichenhausen/Wettenhausen („Keltenpfad“) und Deubach/Ichenhausen. Die Besucher können auch kulinarisch eine Reise in die frühgeschichtliche Zeit unternehmen. Eine „keltische Familie“ wohnt am Fest-Wochenende im Gehöft und demonstriert keltisches Leben und keltische Handwerkskunst. Der Schwerpunkt liegt auf dem Textilhandwerk. Auch für die Kinder gibt es wieder Spannendes: Ab 14.30 Uhr heißt es „Zaubertrank brauen“. Anschließend werden keltische Märchen erzählt.

Das Fest ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar: von Ichenhausen (Parkplatz beim Friedhof) der Ausschilderung „Keltenpfad“ folgen, der Fußweg ist in etwa 40 Minuten zurückzulegen; von Wettenhausen (Parkplatz beim Kalvarienberg) ebenfalls der Ausschilderung „Keltenpfad“ folgen, hier ist der Fußweg circa 30 Minuten lang; und von Deubach geht es nach der östlichen Ortsausfahrt rechts bis zum ausgeschilderten Parkplatz und von dort zehn Minuten zu Fuß. Das Fest findet dank eines Zelts bei jeder Witterung statt, teilen die Veranstalter mit. (zg)

