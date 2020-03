vor 49 Min.

So macht Visagistin Bianca Bauer Bräute noch hübscher

Hairstylistin und Visagistin Bianca Bauer arbeitet für Fernsehen und Werbung. Auf einem Wettbewerb wollte sie ihr Können zeigen. Doch daraus wird vorerst nichts.

Von Alina Heindl

Als Bianca Bauer die Tür ihrer Wohnung in Riedhausen öffnet, fallen zuerst ihr geschmackvoll geschminktes, freundlich strahlendes Gesicht und ihre perfekt gelockten, silberblonden Haare auf. Auf dem Tisch hinter ihr ist ein Spiegel aufgebaut. Daneben liegen diverse Schminkprodukte von Puder über Rouge, bis hin zu Lidschattenpaletten und Lippenstiften. Bianca Bauer ist nicht etwa besonders eitel, sondern verdient durch Haarstyling und Make-up ihr Geld. So glamourös wie sie aussieht, liest sich auch ihr Lebenslauf.

Die junge Visagistin arbeitet fürs Fernsehen: Zuerst war sie bei Pro 7 angestellt und stylte hinter den Kulissen von Produktionen, wie Galileo, Taff und Red. Dort knüpfte Bauer schnell Kontakte und kam dadurch in die für sie richtigen Kreise. Seitdem lebt sie von Job zu Job. Sie wird unter anderem von Make-up-Firmen für Events gebucht und arbeitet in der Maske für diverse Fernsehsendungen, beispielsweise Abenteuer Leben, Shopping Queen und Rote Rosen, sowie für Werbungen. Schon als Kind spielte die heute 26-Jährige gerne mit Mini-Lippenstiften. Seit ihrer Jugend schminkt sie ihre Freundinnen vor dem Ausgehen. Auf den Vorschlag einer dieser Freundinnen hin, begann sie eine Ausbildung zur Friseurin mit Schwerpunkt Visagistik. Es folgten zahlreiche Weiterbildungen zur Make-up-Artistin, Augenbrauen-Stylistin und Workshops – unter anderem zur Fertigung und Reparatur von Perücken. Denn Bauer ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Erfahrungen.

Bianca Bauer hat mit Vorurteilen zu kämpfen

Die Gesellenzeit empfand sie als „schlimm“. Sie habe sich nicht weiterbilden können, sondern habe Haarschnitte wie am Fließband gemacht und sich bei Kunden für Preiserhöhungen rechtfertigen müssen, erzählt Bauer. Sie hat außerdem den Eindruck, dass der Beruf der Friseurin auf dem Land nicht sehr angesehen ist. „Mein Traum wird oft nicht ernst genommen“, sagt Bianca Bauer. Viele sehen auch das Schminken nicht als Beruf. Selbst ihre Lehrer an der Berufsschule hätten nicht an sie geglaubt. Aber Bauer ließ sich nicht entmutigen.

Da sie nicht immer nur im Salon stehen wollte, ging sie zum Fernsehen. Auch Theaterluft hat sie bereits geschnuppert – zum Beispiel hinter den Kulissen des Musicals „Die fabelhafte Welt der Amelie“. Die Jobs bekommt sie unter anderem durch Weiterempfehlungen.

Günzburgerin mag die Abwechslung an ihrem Beruf

Manchen in ihrem Umfeld seien die ständig wechselnden Stellen nicht ganz geheuer. „Willst du denn nicht was festes?“, werde sie oft gefragt. Aber Bauer findet genau das spannend. Die Abwechslung, die sie durch die Erfahrungen an verschiedenen Sets bekommt, und die Arbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen.

Die Herausforderung sucht Bianca Bauer auch durch die Teilnahme an Wettbewerben. Als größte Errungenschaft bisher sieht sie ihre Qualifikation für den European Make-up-Award New Talent im Rahmen der Messe „Beauty Düsseldorf “. Diese sollte eigentlich vom 6. bis 8. März stattfinden, wurde aber nun aufgrund des Coronavirus auf den 18. bis 20. September verschoben. Für Bauer ist das nicht ideal, da sie ihre Bahnfahrt und die Übernachtung in Düsseldorf nicht stornieren könne. Sie überlege nun, trotzdem ein Wochenende in der Stadt zu verbringen.

Elf Konkurrentinnen auf der Messe in Düsseldorf

Die Fotos, die sie zur Bewerbung eingeschickt hat, konnten die Juroren bereits überzeugen. Auf der Messe tritt sie, wenn sie dann stattfindet, gegen elf weitere junge Visagistinnen an. Die ersten drei Plätze gewinnen Pokale und Geldpreise. Die Erstplatzierte hat außerdem die Chance, in die Kartei einer Agentur aufgenommen zu werden. Die Aufgabe: Eine Braut schminken. Die Vorgaben dafür sind streng. „Man hat wenig kreative Freiheit, denn es geht dabei um die richtige Ausführung und Verarbeitung“, erklärt Bauer. Sie wolle antreten, um sich mit anderen zu messen und so zu sehen, was sie noch an ihrer Arbeit verbessern kann. Bei einem Braut-Make-up sei vor allem wichtig, dass es lange hält und das Gesicht frisch aussehen lässt.

Auch für das alltägliche Make-up gibt Bianca Bauer Tipps: Schon bei der Grundierung gibt es einiges zu beachten. „Viele Leute tendieren dazu, zu gelbliche Töne zu verwenden, obwohl sie eher einen rosigen Hautton haben“, beobachtet sie. Außerdem sei es besonders wichtig, die Haut vor dem Schminken zu pflegen. „Die Haut ist praktisch die Leinwand und sollte gut gepflegt sein, damit die Produkte richtig arbeiten können“, erklärt Bauer.

Bianca Bauer: Frauen auf dem Land sollten sich mehr trauen

Man merkt ihr an, dass sie in ihrer Arbeit aufgeht. „Der Beruf erfüllt mich einfach und macht mir Spaß“, sagt sie. Sie genieße es, mit Make-up ein Gesicht zu verändern und zum Strahlen zu bringen. Am schönsten findet sie es, wenn die Menschen, die sie schminkt, sich freuen und mit einem Strahlen auf dem Gesicht gehen. Bauer würde allerdings gerne sehen, dass die Menschen sich mit ihrem Make-up „mehr trauen“. Gerade auf dem Land hätten Frauen oft Angst, verurteilt zu werden, wenn sie etwas stärker geschminkt sind.

Für die Zukunft wünscht sich Bauer , mehr im Ausland zu arbeiten und für bekannte Kinofilme gebucht zu werden. Trotzdem will sie bodenständig bleiben. Denn sie liebt den Beruf, Frauen am schönsten Tag ihres Lebens zum Strahlen zu bringen.

