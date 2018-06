vor 36 Min.

So sehen Sieger aus

Der Golf-Cup der Günzburger Zeitung geht in diesem Jahr an einen Österreicher. Eigentlich sind aber alle 88 Teilnehmer auch Gewinner.

Von Rebekka Jakob

„Was gibt es Schöneres, als mit drei Buddies einen Golfnachmittag zu verbringen?“ Für Hubert Reszler ist die Antwort auf seine mit österreichischem Schmäh vorgetragene Frage ganz einfach: Bei dieser Runde den Turniersieg erspielen und gleichzeitig das eigene Handicap auf sagenhafte 1,5 senken. Der Klingenburger überzeugte nicht nur mit vom restlichen Teilnehmerfeld unerreichten 40 Brutto- und 42 Nettopunkten, sondern auch mit seiner launigen Bruttorede als Sieger des Reszler ist damit der Fünfte, der den begehrten Glaspokal der Günzburger Zeitung entgegennehmen durfte.

fünften GZ-Golf-Cups.

Es war eine Siegerehrung mit vielen strahlenden Gesichtern im Klingenburger Clubhaus. Ein exquisites Abendbuffet und Musik der Band Spätlese entschädigte auch jene Spieler, bei denen es nicht ganz so gut gelaufen war an diesem heißen Frühsommertag, und belohnte die Sieger noch zusätzlich zu den tollen Preisen, die die Besten im Brutto der Herren und der Damen, in den drei Netto-Klassen und bei den Sonderwertungen entgegennehmen durften. Vor allem für Letztere hatten sich die Teilnehmer ins Zeug gelegt und versucht, beim Longest Drive einen möglichst weiten Abschlag zu schaffen oder bei Nearest to the Pin den ersten (und einmal auch den zweiten) Schlag so nahe wie möglich ans Loch zu bringen. Die 88 Teilnehmer seien 88 Gewinner, sagte Spielführer Jürgen Käser mit Blick auf einen Bilderbuch-Golftag mit traumhaftem Wetter auf einem traumhaft präparierten Klingenburger Platz. Wobei ihm jetzt auch klar sei, warum in seinem Begrüßungspaket, dem sogenannten Tee-Geschenk, ein Päckchen Taschentücher gesteckt habe...

Allenfalls Freudentränen gab es beim Team von Redaktion und Verlag der Günzburger Zeitung, als Redaktionsleiter Till Hofmann das Spendenergebnis für die Kartei der Not bekannt gab: Dank einem Beitrag von 2500 Euro durch den Golfclub Klingenburg und weiteren 1000 Euro, welche die Firma Co-Marketing vor einer Woche bei ihrem Men’s-Day zusammengetragen hat, standen am Ende 10250 Euro auf dem Scheck für das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Was gibt es Schöneres, als am Ende eines wunderbaren, erfolgreichen Golftags auch noch Gutes für andere zu tun?

