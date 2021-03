vor 31 Min.

So selten ist Georg Nüßlein im Günzburger Kreistag

Mehrere Fraktionsvorsitzende des Kreistags haben Georg Nüßlein einen Rücktritt als Kreisrat empfohlen. In den vergangenen sieben Jahren war der 51-Jährige sehr selten im Günzburger Kreistag anzutreffen.

Von Michael Lindner

Georg Nüßlein sei selten im Kreistag präsent, kritisierte der FDP-Fraktionsvorsitzende im Kreistag Herbert Blaschke. Afd-Fraktionsvorsitzender Gerd Mannes aus Leipheim sagte gar, dass er den 51-jährigen Kreisrat in den vergangenen zwölf Monaten bei keiner einzigen Sitzung gesehen habe. Doch wie sieht es tatsächlich aus? Wie häufig nahm der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein in den vergangenen Jahren an den Kreistagssitzungen teil?

Nüßlein sitzt nach einer sechsjährigen Unterbrechung seit 2008 wieder im Kreistag. In den ersten sechs Jahren nahm er an sieben von 26 Sitzungen teil – das entspricht knapp 27 Prozent. 2014 zog Nüßlein erneut in den Kreistag ein, er landete mit mehr als 29.000 Stimmen auf Platz fünf aller Kandidaten. In den folgenden 27 Sitzungen bis zur Wahl im vergangenen Jahr, war er nach Auskunft des Landratsamts in neun Sitzungen anwesend – das entspricht 33 Prozent und liegt damit höher als in der vorangegangenen Periode.

Georg Nüßlein war seit der Wahl 2020 bei keiner einzigen Kreistagssitzung in Günzburg

Und wie sieht es in den vergangenen Monaten seit der Kommunalwahl im März 2020 aus? Vier Sitzungen hat es seitdem gegeben. Bei der ersten am 11. Mai war er entschuldigt. Die zweite Sitzung am 15. Juli verpasste er unentschuldigt. Die dritte Sitzung am 15. Dezember kam ebenfalls ohne Nüßlein aus, diesmal wieder entschuldigt. Und Sitzung Nummer vier am 24. Februar, also einen Tag vor den Durchsuchungen seines Wohnhauses in Münsterhausen sowie der Kreisgeschäftsstelle der CSU in Günzburg, lief ohne den erneut entschuldigt fehlenden Kreisrat Nüßlein ab.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen