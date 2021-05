So sieht die Kirche St. Veit in Leipheim nach der Sanierung aus

Von Julia Greif - 18:00 Uhr

Nach mehr als zwei Jahren sind die Bauarbeiten im Inneren der evangelischen Kirche so gut wie abgeschlossen. Wie das Gotteshaus in Leipheim nun aussieht.

Die neuen Kirchenbänke aus Eichenholz duften, als hätte man die Bäume gerade erst gefällt. Besucher riechen noch die frische Farbe an den Wänden. Alles im Innenraum der evangelischen Kirche St. Veit in Leipheim strahlt in neuem Glanz.