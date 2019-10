05:00 Uhr

So sollte das abgelehnte Schäferkarren-Hotel aussehen

Walter Mühleisen möchte auf seinem Grundstück in Wasserburg ein Schäferwagen-Hotel bauen. Entsprechende Wagen hat er sich bereits in einer Werkstatt angesehen, in der diese als Übernachtungsmöglichkeit gebaut werden. Dass die Stadt sein Projekt zumindest an der von ihm geplanten Stelle abgelehnt hat, ärgert ihn.

Die Stadt hat das Vorhaben im Stadtteil Wasserburg abgelehnt. Bauherr Walter Mühleisen sieht dennoch eine Möglichkeit, wie das Vorhaben auf seinem Grundstück genehmigt werden könnte.

Von Rebekka Jakob

Der Günzburger Bauausschuss war sich am Dienstagabend einig: Der Antrag „Aufstellen von Schäferkarren als Übernachtungsangebot“ in Wasserburg ist zwar an sich eine tolle Idee, aber leider nicht genehmigungsfähig. Wie berichtet, sprach für die Stadt dagegen, dass das vorgesehene Grundstück an der Denzinger Straße sich in direkter Nachbarschaft zu einem Bauernhof, einer Gärtnerei und der Günz befindet – und die Firma Arkema sowie eine viel befahrene Straße in der Nähe sind. Das widerspreche rechtlichen Vorgaben, die für einen Bau auf dem Grundstück notwendig wären. Denn für das Areal gibt es keinen gültigen Bebauungsplan. (Lesen Sie dazu auch: Für die Schäferkarren fehlt in Wasserburg die Idylle ) Walter Mühleisen, der die Bauvoranfrage an die Stadt gerichtet hatte und selbst in der Sitzung anwesend war, will die Entscheidung allerdings so nicht stehen lassen. Er glaubt, dass es durchaus rechtliche Möglichkeiten geben könnte.

Schäferkarren auf Rädern: Hochwasser würde nichts ausmachen

Die von der Stadtverwaltung geäußerten Bedenken, das Grundstück liege nicht nur zwischen einem landwirtschaftlichen Betrieb, einer Gärtnerei und in Reichweite der Firma Arkema sowie zudem im hochwassergefährdeten Bereich, will Familie Mühleisen nicht gelten lassen. „Die Schäferwagen stehen auf Rädern. Somit sind die Wagen bei Hochwasser nicht gefährdet. Außerdem ist doch ein landwirtschaftliches Anwesen in der Nachbarschaft kein Grund. Was ist denn zum Beispiel mit Ferien auf dem Bauernhof?“ Die Gärtnerei sei bereits seit Jahren nicht mehr in Betrieb, argumentieren die Mühleisens weiter.

Und Lärm durch den Straßenverkehr entstehe hier nur, weil seit Jahren die geplante Überquerungshilfe noch nicht gebaut worden sei, um den Verkehr zu beruhigen. „Dies soll ja 2020 gebaut werden, hoffentlich mit Flüsterasphalt damit alle Anwohner der Ortsdurchfahrt entlastet werden“, schreiben Ingeborg und Walter Mühleisen in einer Stellungnahme.

Bauherr: Ähnliche Projekte in de Region ließen sich doch auch realisieren

Mit der rechtlichen Auslegung der Stadtverwaltung, dass das Vorhaben nach Paragraf 35 des Baugesetzbuches nicht genehmigungsfähig sei, ist die Wasserburger Familie nicht einverstanden. Walter Mühleisen sieht eine Möglichkeit in Absatz sechs des Gesetzes. Dieses sieht die Möglichkeit vor, mithilfe einer Außenbereichssatzung die Zulässigkeit von Vorhaben für Wohnzwecke oder kleinere Betriebe zu erleichtern. „Bei anderen Projekten ging es doch auch – zum Beispiel beim Baumhotel in Keuschlingen.“

Kein Campingplatz, sondern ein Hotel mit Schäferwagen

Über das Foto, mit dem der Bericht über die Bauausschusssitzung in unserer Zeitung illustriert war, hat sich Walter Mühleisen außerdem sehr geärgert – denn mit dem „Schäferwagen-Hotel“ das ihm auf seinem Grundstück vorschwebt, habe der abgebildete Schäferkarren gar nichts gemein.

Mühleisen hat sich im Internet umgesehen und Beispiele bereits realisierter Projekte gesammelt. Hell und einladend, so stellt er sich das Innere der Wagen vor, in denen sich Urlauber wohlfühlen sollen. Ein „Schäferwagen-Hotel“ solle es werden, kein Mini-Campingplatz, darauf legt der Wasserburger wert.

Dass sich der Bauausschuss auf Empfehlung der Stadtverwaltung dazu entschieden hat, die Bauvoranfrage abzulehnen, finden die Mühleisens nicht nur für sich ärgerlich: „Schade für uns und die Region.“

Themen folgen