So starten die Handballer des VfL Günzburg in die Dritte Liga

Dicht gedrängt verfolgen die Fans ein Heimspiel der Günzburger Handballer in der Rebayhalle. Bilder wie dieses aus dem Sommer 2019 sind während der Corona-Krise unvorstellbar. Doch wie sieht es zum Saisonstart am 3. Oktober 2020 aus?

Plus Zum Auftakt genießt der Aufsteiger VfL Günzburg Heimrecht gegen einen Traditionsverein aus Nordbaden. Aber was ist mit den Fans?

Von Jan Kubica

Das sind gleich zwei Geschenke auf einmal für die Handballer des VfL Günzburg. Nach Jahren der Auswärts-Reisen zu Saisonbeginn hat der Aufsteiger in die dritte Liga diesmal im ersten Saisonspiel Heimrecht. Und an diesem 3. Oktober 2020 kommt es sofort zum Treffen zweier Traditionsvereine, denn zu Gast in der Rebayhalle ist dann die SG Leutershausen. Die überbordende Vorfreude aufseiten des Aufsteigers mindert derzeit nur die vermaledeite Corona-Pandemie. Noch weiß niemand, ob Zuschauer zugelassen sein werden, wenn die Weinroten zum ersten Mal seit einer sportlichen Ewigkeit wieder einen Fuß auf die große Handball-Landkarte setzen.

Auf Nachfrage bestätigt der neue Abteilungsleiter der VfL-Handballer, Torsten Zofka: „Es ist absolut möglich, dass es zu Geisterspielen kommt.“ Weder der nationale noch der bayerische Verband hätten ein Mitspracherecht bei Entscheidungen der politischen Ebene, konkretisiert Zofka. Im Extremfall sei es vorstellbar, dass die Handball-Saison in Baden-Württemberg in vollen Arenen beginnt, während Bayern den Fans konsequent den Zutritt verweigert.

Testen: In Bayern nur gegen Bayern

Im Augenblick jedenfalls dürfen bayerische Handballmannschaften innerhalb des Freistaats nur gegen andere bayerische Teams testen, während württembergische Vereine keine derartigen Einschränkungen besitzen. Zofka nennt ein Beispiel: „Wir dürften also in Langenau gegen unseren künftigen Liga-Konkurrenten Blaustein testen, aber nicht in Günzburg.“ Exakt diesen Sachverhalt erleben ja gerade die Amateurfußballer auf beiden Seiten der Landesgrenze – und die absolvieren bereits ihre ersten Pflichtbegegnungen.

Zuschauer nein, Verkaufspersonal ja

Vorerst also gilt für die Günzburger und alle anderen bayerischen Handballer unverändert folgende Vorgabe des bayerischen Innenministeriums: „Bei Wettkämpfen in geschlossenen Räumen sind höchstens 100 Personen (Wettkampfteilnehmer und Funktionspersonal) zugelassen.“ Zum Thema Funktionspersonal hat sich Zofka schlau gemacht und herausgefunden: „Damit sind natürlich Betreuer und Hallenfunktionäre gemeint. Witzigerweise auch ausdrücklich Verkaufspersonal. Ich frage mich, wem verkaufen die was, wenn keine Zuschauer da sind?“

Stephan Hofmeister hofft auf mehr als 1400 Besucher

Insgeheim freilich hoffen alle Freunde des Handballsports in der Region, dass am 3. Oktober alles gut oder zumindest wesentlich besser sein wird, als derzeit befürchtet. Statistik-Spezialist Stephan Hofmeister ist überzeugt, dass unter normalen Umständen der Zuschauerrekord der neueren Günzburger Handballgeschichte mit 1400 Fans in der ersten Bayernliga-Saison gegen den TSV Niederraunau zur Drittliga-Premiere fallen wird. In dieser Partie werden viele Emotionen mitschwingen. Die Etappen der glorreichen Günzburger Handball-Vergangenheit sind bis heute wesentlicher Bestandteil von Stammtischrunden in der Donaustadt. Und die Nordbadener spielten von 1966 an 40 Jahre ununterbrochen in der höchsten oder zweithöchsten Spielklasse.

Unabhängig davon planen die Macher beim VfL derzeit, die zweite Tribüne in der Rebayhalle auf jeden Fall zu öffnen. Sollten am Staatsfeiertag immer noch Abstandsgebote bestehen, würde das die Zahl der erlaubten Besucher erheblich erhöhen.

