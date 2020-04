So steht es um den Hasen im Landkreis

Plus Der Osterhause hat seine Arbeit getan – und war wieder reichlich anzutreffen. Wie ist es aber um den Feldhasen in der Region bestellt?

Der Osterhase hat bis zum nächsten Jahr erst einmal ausgehoppelt. Warum er angeblich die Ostereier bringt, das ist übrigens bis heute nicht genau geklärt. Und ob er möglicherweise von unserem Feldhasen abstammt, ebenfalls nicht. Sicher ist: Der Feldhase, nicht zu verwechseln mit dem Wildkaninchen, wurde in Deutschland in den Jahren 2001 und 2015 sogar zum Tier des Jahres gewählt. Jedoch: Seit den 1960er-Jahren sind die Bestände kontinuierlich zurückgegangen.

„Der Feldhase ist eine Offenlandart. Sein Vorkommen hängt von der landwirtschaftlichen Nutzung seines Lebensraums ab“, erklärt Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg. Je großflächiger und intensiver diese erfolge, umso weniger Hasen gebe es. Wichtig seien kleine Schläge, Übergangsbereiche, Standorte mit artenreichen Wiesen und Randstreifen, wo er ausreichend Kräuter finde.

Die Situation der Feldhasen hat sich punktuell verbessert

Frimmel fügt aber auch hinzu: „Es ist ein Umdenken da.“ Die Talsohle sei durchschritten, punktuell habe sich die Situation für den Feldhasen sogar etwas verbessert. Man sei auf einem guten Weg, man müsse nur dranbleiben und weitermachen. Seit 2015 stellt jeder bayerische Regierungsbezirk einen Wildlebensraumberater. Lebensräume verbessern, Wildtiere fördern, Mensch und Natur verbinden, so lautet das Motto der Wildlebensraumberatung bei der Umsetzung wildtierfreundlicher Maßnahmen.

Luise Linderl ist Wildtierberaterin beim Fachzentrum Agrarökologie am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Krumbach und ist Ansprechpartnerin für Landwirte, Jäger und Jagdgenossen in ganz Schwaben. Auch sie sagt: „Der Feldhase kommt weniger vor als im Vergleich zu früher.“

Generell wichtig seien verschiedenartige Strukturen, wie kräuterreiche Wiesen, auch entsprechende Blühstreifen, in denen er Nahrung finde, und Hecken. „Das alles würde dem Feldhasen, aber auch anderen Wildtieren, guttun.“

Viele Jäger sprechen sich inzwischen "pro Hase" aus

„Die Lebensräume haben sich verändert“, betont Manfred Borchers, der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Günzburg. Um den Feldhasen sei es nicht sehr gut bestellt. Es sei nicht einfach, seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Die Mehrheit der Jagdpächter bejage ihn gar nicht mehr – man habe sich „pro Hase“ ausgesprochen und man wisse um die Problematik.

Borchers verweist auf regelmäßige Aktionen seitens der Jäger: beispielsweise auf geeigneten Flächen mit dem Ausbringen von Saatgut mit Kräutern, die der Feldhase auf seinem Speiseplan hat. Borchers nennt ein ganz anderes Problem: den Straßenverkehr, der in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen hat. Viele Feldhasen blieben dadurch auf der Strecke.

„Er spielt bei uns jagdlich keine Rolle, so wie das ganze Niederwild nicht“, schließt sich Erich Frey, der Vorsitzende des Jägervereins Krumbach, dem an. Auch hier gebe es Aktionen, wie das Anlegen von Wildäckern mit speziellen Kräutern für Feldhasen.

Spezielle Flächen für den Feldhasen

In den vergangenen Jahren sei es jedoch immer schwieriger geworden, Flächen zu bekommen, weil die Landwirtschaft diese ebenfalls dringend benötige. Wenn überall ein kleiner Prozentsatz für die Natur hergegeben würde, wäre schon viel geholfen, sagt Frey. Nichtsdestotrotz ist auch seitens der Landwirte in den vergangenen Jahren viel passiert. Stephan Bissinger, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), verweist auf Möglichkeiten, Lebensräume zu verbessern. Das werde durch das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (Kulap) gefördert. Dazu zählen vor allem das Anlegen mehrjähriger Blühflächen mit speziell zusammengestellten Blühmischungen, die auch für den Feldhasen geeignet sind, auch Brachflächen entlang von Waldrändern oder von Gewässern.

Das Kulap sei in diesem Jahr so stark angenommen worden, wie nie zuvor. „Viele Betriebe ziehen mit, das Bewusstsein ist vorhanden“, so Bissinger. Flächen, die für das Wild geeignet seien, seien oftmals für die Landwirtschaft weniger attraktiv.

Privatpersonen können durchaus ebenfalls etwas für den Feldhasen tun, denn jetzt ist die Zeit, in der die Wildtiere ihre Jungen aufziehen. Man sollte nicht nur im Wald, sondern auch auf den freien Fluren auf den Wegen bleiben und Hunde an die Leine nehmen, betont Frimmel. „Die Natur genießen und Rücksicht nehmen.“