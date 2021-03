So viel kosten die sicheren Fahrradparkplätze in Günzburg

Plus Der Günzburger Stadtrat hat über die Preise für die 16 Fahrradboxen entschieden. Die nächste Sammelschließanlage am Bahnhof hat für manchen Autofahrer Konsequenzen.

Am Anfang der Kapuzinergasse, an der Ecke zum Bürgermeister-Landmann-Platz und Am Stadtgraben steht seit Ende Februar ein großer, grauer Kasten. Es ist die erste sicher Abstellanlage für insgesamt 16 Fahrräder in Günzburg. Der Stadtrat hat am Montagabend die „Parkgebühren“ verabschiedet.

Vier unterschiedliche Tarife gibt es für die Abstellanlage. Die erste Stunde kostet 50 Cent, bis zu zwei Stunden ein Euro, bis zu drei Stunden 1,50 Euro und bis zu 24 Stunden sind es zwei Euro. Wer die Nutzungshöchstdauer von 24 Stunden überschreitet, muss vier Euro für jeden weitren Tag bezahlen. Beim Verdacht einer vertragswidrigen Nutzung – beispielsweise einem Abstellen des Fahrrads für eine Woche – ist die Stadt berechtigt, das Schließfach öffnen zu lassen. Bei der Preisgestaltung habe die Stadt sich an die Erfahrungswerte anderer Kommunen orientiert.

Ein Stadtrat stimmt gegen die Preisgestaltung in Günzburg

Fast alle Stadträte bezeichneten die Preise als vertretbar. Lediglich Günter Renz ( SPD) stimmte dagegen. Er rechnete vor, dass eine vierköpfige Familie mitunter für das Parken mit dem Auto in der Tiefgarage weniger bezahle als mit vier Fahrrädern. Und das widerspreche dem Ziel, die Stadt für Fahrradfahrer attraktiv zu gestalten.

Dei Fahrradabstellanlage ist laut Verwaltung für alle Arten von Fahrrädern bestens geeignet: vollbepackt für Touristen auf Fahrradtour, die nicht das ganze Gepäck abnehmen möchten, wenn sie sich die Stadt anschauen. Aber auch nach dem Einkauf sowie für hochwertige Fahrräder, die während des Aufenthaltes in der Innenstadt gerne sicher eingeschlossen werden.

E-Bikes können teilweise in der neuen Günzburger Fahrradabstellanlage aufgeladen werden

Die acht Boxen in der unteren Etage haben eine Lademöglichkeit für E-Bikes. In allen Boxen ist auch Platz für Gepäck. Die Handhabung ist einfach: Das Fahrrad rückwärts auf die Schiene in der Box stellen und bequem mit EC- oder Kreditkarte bezahlen. An der Türinnenseite der Fahrradbox befindet sich eine Beschreibung, die die Handhabung erklärt. Sollte etwas nicht funktionieren, bietet der Betreiber der Anlage eine ganztägige Störungsannahme an. Die Boxen seien ein kleiner, aber für alle sichtbarer Baustein auf dem Weg zur Fahrradstadt Günzburg, sagte Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in der jüngsten Stadtratssitzung.

In den unteren Etagen der Fahrrad-Abstellanlage befindet sich jeweils eine Lademöglichkeit für E-Bikes. Bild: Julia Ehrlich

„Klar ist, dass wir den Individualverkehr im Auto reduzieren müssen. Bürger steigen aber nur dann um, wenn wir attraktive Alternativen zur Verfügung stellen und bereithalten. Darum machen wir uns in Günzburg auf zur Fahrradstadt 2025 und starten in diesem Jahr mit den ersten konkreten Maßnahmen dazu“, teilt Jauernig mit. Sobald das Bezahlterminal in Betrieb genommen werden kann, können die Räder dort geparkt werden. Die Stadt hat vor Wochen den entsprechenden Antrag beim Dienstleister eingereicht und wartet noch auf eine Rückmeldung, sagt teilt die Stadt auf Nachfrage mit.

Eine Fahrradsammelschließanlage für 48 Fahrräder wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres am Bahnhof im Bereich der Küchle-Mauer errichtet. Wo genau, steht noch nicht fest. Voraussichtlich werden sechs Auto-Stellplätze an der Küchle-Mauer mit einer derzeitigen Parkdauer von zwei Stunden entfallen. Stadträtin Christa Wall (Freie Wähler) empfahl, für die Fahrradplätze am Bahnhof eine Monatskarte anzubieten.

Lesen Sie dazu auch: