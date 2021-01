13:30 Uhr

So vielfältig sind die sozialen Aufgaben im Kreis Günzburg

Plus Welche Bereiche wie unterstützt werden im Landkreis. Ein Überblick.

Von Walter Kaiser

Die sozialen Aufgaben und Leistungen des Landkreises sind vielfältig. Sie dienen benachteiligten Familien ebenso wie bedürftigen Alten oder chronisch Kranken. Auch für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist der Landkreis zuständig. Einzelheiten wurden bei der gemeinsamen Sitzung von Sozial- und Kreisausschuss erläutert.

Der Landkreis ist verantwortlich für die Sozialhilfe. Dazu zählen etwa Hilfen zum Lebensunterhalt, bei Erwerbsminderung oder Krankheit. Für die Grundsicherung im Alter ist der Landkreis ebenso zuständig wie für das Wohngeld. Daneben fungiert das Landratsamt als zentrale Anlaufstelle für hilfesuchende Bürger. Mit 120.000 Euro wird außerdem das Frauenhaus in Neu-Ulm unterstützt, 95.000 gehen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege.

Sozialhilfe kostet rund 8,3 Millionen Euro

Für die Sozialhilfe wendet der Landkreis in diesem Jahr insgesamt knapp 8,3 Millionen Euro auf. Nach Abzug geplanter Einnahmen in Höhe von rund 6,2 Millionen muss der Landkreis ein Minus von rund zwei Millionen übernehmen. Für Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind nach Angaben von Kreiskämmerer Gernot Korz rund 3,1 Millionen veranschlagt, 100000 Euro weniger als 2020. Diese Sachkosten werden komplett vom Land übernommen.

Korz rechnet in diesem Jahr mit etwa 410 ausländischen Hilfesuchenden, deutlich weniger als vor einigen Jahren. Die Versorgung von Neuankömmlingen stehe kaum noch im Vordergrund, nun gehe es zunehmend darum, Flüchtlinge und Asylbewerber, die schon längere Zeit im Landkreis leben, in Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren. Zuständig ist dafür auch die Fachstelle für Familie, Demografie und Integration. Deren Haushaltsansatz, nicht zuletzt zur Förderung junger Familien, beläuft sich auf knapp 400.000 Euro, rund 360000 muss der Landkreis selbst finanzieren.

Fachstelle unterstützt Senioren

Deutlich mehr Geld wendet der Landkreis für die Betreuungs- und Seniorenfachstelle am Landratsamt auf, etwas mehr als 1,16 Millionen Euro. 1,12 Millionen muss der Landkreis selbst tragen. Die Fachstelle steht Senioren mit Rat und Tat zur Seite, sie fördert stationäre und ambulante Pflegedienste sowie verschiedene Betreuungsvereine. Außerdem sind heuer Investitionszuschüsse für die Tagespflege in Burgau und Thannhausen geplant. In den kommenden Jahren sind Fördermittel für den Erweiterungsbau des Heims der Günzburger Heilig-Geist-Spitalstiftung, den Neubau des Wahl-Linderschen Altenheims in Günzburg und die Tagespflege in Gundremmingen vorgesehen.

Gegen die Stimmen der beiden AfD-Kreisräte Gerd Mannes und Walter Metzinger empfahlen die Mitglieder des Sozial- und des Kreisausschusses dem Günzburger Kreistag, die Haushaltsansätze für die jeweiligen Sozialbereiche zu beschließen.

