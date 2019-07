vor 59 Min.

So wird Haus 114 zur neuen Heimat des VfL

Der VfL Leipheim hat das Haus 114 auf dem Areal Pro, dem ehemaligen Fliegerhorst, in ein Vereinsgebäude umfunktioniert. Schritt für Schritt wird dieses saniert. Die Geschäftsstelle befindet sich dort ebenfalls.

Jetzt ist auch die Leipheimer Schachabteilung in das Gebäude 114 auf dem ehemaligen Fliegerhorst eingezogen. Die Sportler kümmern sich um so gut wie alle Arbeiten selbst.

Von Angela Brenner

Schritt für Schritt wird das Haus 114 auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände in Leipheim zum Domizil des VfL. Vor wenigen Monaten ist die Geschäftsstelle eingezogen, jetzt vermeldet der Vorsitzende Walter Oberdorfer den nächsten erfolgreichen Abschnitt: Auch die Schachabteilung konnte ihre neuen Räume beziehen.

Der VfL Leipheim hat das Haus 114 auf dem Areal Pro, dem ehemaligen Fliegerhorst, in ein Vereinsgebäude umfunktioniert. Schritt für Schritt wird dieses saniert. Die Geschäftsstelle befindet sich dort ebenfalls. Das Foto zeigt Vereinsvorsitzenden Wilhelm Oberdorfer. Porträt Bild: Bernhard Weizenegger

Es hat sich viel verändert im Haus 114 der ehemaligen Fliegerhorstkaserne. Der alte Eingang wurde zugemauert und ein Durchbruch für zwei neue Fenster geschaffen. Dafür ist der neue Eingangsbereich errichtet worden. Der Boden ist verlegt, einen Raum weiter wurde bereits die Küche aufgestellt. Auch die Boxer richten sich Stück für Stück mehr ein. Neben dem Training steht bei der Abteilung nämlich auch immer wieder „Bauarbeiten“ auf dem Übungsplan. Aus etwa 60 Mitgliedern besteht die Abteilung. In ehrenamtlicher Arbeit haben sie in den letzten Wochen die Decke verkleidet, um die unschönen Rohre zu verstecken, und neue Wände eingezogen. Ende des Jahres sollen die Umkleidekabinen genutzt werden können. „Wir machen weiter in kleinen Schritten“, sagt Walter Oberdorfer.

Viel Eigenarbeit spart viel Geld Vereinsvorsitzender Walter Oberdorfer zeigt, wie es derzeit im Innern des Gebäudes auf dem Areal Pro aussieht.

Die Sportler führen so gut wie alle Arbeiten selbst aus, um Geld zu sparen. Das kostet natürlich Zeit. Dennoch ist der VfL-Vorsitzende zufrieden. Dass das Haus 114 nicht von einem Tag auf den anderen auf Vordermann gebracht werden kann, war ihm und seiner Truppe von vornherein klar. Schließlich dürfen auch die sportlichen Leistungen nicht außer Acht gelassen werden. „Wir sind auch sportlich sehr erfolgreich“, betont er. Und gerade der Box-Sport ist gefragt, auch beim Nachwuchs. Zum Training kommen laut Vorsitzendem Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Landkreis.

Schwäbische Schach-Meisterschaften wurden schon ausgetragen Auch die Schachabteilung findet im Haus 114 auf dem Areal Pro geeignete Räume. Bild: Bernhard Weizenegger

Erfolgreich ist auch die Schachabteilung, die mittlerweile auch ins Haus 114 gezogen ist. Dort, wo zu Bundeswehrzeiten ein Fitnessraum war, wurden erst vor Kurzem die schwäbischen Meisterschaften im Schach ausgetragen. Die Räumlichkeiten im Haus 114 seien ideal für die Abteilung, sagt Oberdorfer. Es gibt genug kleine Räume, genauso wie es die Schach-Spieler benötigen. Doch nicht nur im Haus 114 wird gewerkelt. Auch das Sportheim beim Sportplatz wurde auf Vordermann gebracht. „Dort sieht es jetzt fast aus wie in einem Restaurant“, sagt Oberdorfer nicht ohne Stolz. Die Beleuchtung wurde erneuert und das Mobiliar ausgetauscht. Nachwuchssorgen hat der VfL derzeit nicht. Mit etwas mehr als 1000 Mitgliedern wurde die Zahl der Aktiven konstant gehalten. „Auch im Jugendbereich schaut es gut aus. Wir könnten sogar noch mehr Kinder aufnehmen.“ Die Nachfrage ist da. Das Problem ist wie bei vielen anderen Vereinen aber auch: „Es gibt zu wenig Betreuer und Trainer.“

Einblicke beim Sommerfest

Sommerfest Wer sich die neuen Räume des VfL Leipheim im Haus 114 einmal genauer ansehen möchte, hat dazu Gelegenheit am kommenden Samstag, 20 Juli. Der VfL feiert ab 14.30 Uhr im Innenhof der Geschäftsstelle. Neben Mitgliederehrungen findet an diesem Nachmittag auch die Abnahme des Sportabzeichens statt.

