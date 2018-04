vor 27 Min.

So zieht ein Ameisenvolk um

Wegen des Baus eines Hochwasserschutzdamms in Wiesenbach mussten die fleißigen Insekten im Unterroggenburger Wald weichen. Ein nicht alltäglicher Umzug.

Von Werner Glogger

„In Wiesenbach laufen Wohnungen voll“ so berichteten die „Mittelschwäbischen Nachrichten“ am 11. Juni 2013 nach einem verheerenden Hochwasser am Tag zuvor, das vor allem in Ober- und Unterwiesenbach schwere Schäden durch Überflutungen anrichtete. Der sonst harmlose kleine durch den Ort fließende Schwarzbach war massiv über die Ufer getreten und entwickelte sich nach unwetterartigem Starkregen zu einem reißenden Strom. Die Situation spitzte sich zum Abend zu, sodass mehrere Familien in Sicherheit gebracht werden mussten. Es dauerte Monate, bis die größten Schäden wieder einigermaßen behoben waren. Schon bald nach dem schrecklichen Ereignis gab es Überlegungen zu einem effizienten Hochwasserschutz, der für die Gemeinde auch finanzierbar ist.

Dazu mussten viele Fragen abgeklärt und Möglichkeiten zu einer möglichst hohen Bezuschussung ausgelotet werden. Schließlich geht es bei dem Projekt um eine Kostenschätzung von ca. 3,2 Millionen Euro. Vorgesehen ist eine Baumaßnahme südlich der Gemeinde Oberwiesenbach und um einen 300 Meter langen und bis zu zehn Meter hohen Schutzdamm im Unterroggenburger Forst Süd, der schon im Landkreis Neu-Ulm liegt, aber das Einzugsgebiet des Schwarzbaches ist, für den die Gemeinde zuständig ist. Im Vorfeld der laufenden Planungen für die beiden Maßnahmen waren auf Anordnung des Landratsamtes „faunistische und artenschutzrechtliche Untersuchungen“ durchzuführen, das heißt, ob sich in den betroffenen Standorten schützenswerte Lebewesen, wie Vögel, Fledermäuse oder auch Ameisen befinden. Bei letzteren wurde das beauftragte Ingenieurbüro Steinbacher Consult im Bereich des geplanten Schutzdammes im Unterroggenburger Forst fündig.

Für den weiteren Vorantrieb der Planungen war deshalb eine Umsiedlung von zwei Ameisennestern mit „kahlrückigen Waldameisen“ durch Fachkräfte vorzunehmen. Dazu fanden sich anfangs der Woche Simon Nober vom Planungs- und Ingenieurbüro LARS Memmingen, sowie Ulrich Kreutzer vom „Landesverband Bayern Ameisenschutzwarte“, zuständig für „Umweltschutz durch Waldameisenhege“, vor Ort ein. Zu den interessierten Beobachtern zählten Bürgermeisterin Ilse Thanopoulos und ihr Stellvertreter Franz Alstetter. Aus dem zunächst unscheinbaren kleinen Hügel entwickelte sich nach dem Abräumen von Reisig- und Holzteilen ein eifriges Treiben, um die vermeintlichen „Störenfriede“ abzuwehren. Vorsichtig hoben die beiden Experten mit den Händen das Nest zusammen mit umgebender Erde aus und füllten es in ein bereitstehendes Behältnis. Es galt möglichst einen großen Teil der Ameisen zusammen mit der Ameisenkönigin, die für den Erhalt und die Ordnung im Ameisenstaat mit rund 200000 bis 300000 Arbeiterinnen zuständig ist, zu erreichen. Ein abgestorbener Baumstamm am Rand des Nestes, in dem sich bereits tausende abgelegte Eier befanden, wurde ebenfalls vorsichtig ausgehoben und mitgenommen.

Circa 300 Meter, also außerhalb des geplanten Schutzdammes, entfernt haben Nober und Kreutzer einen geeigneten Platz für das neue Nest gefunden: Ein sonniger Platz mit etwas Beschattung durch kleine Fichtenbäumchen, also ähnlich der bisherigen Behausung, mit der Möglichkeit, den Ameisenstaat wieder neu aufzubauen. Nach einigen Tagen werden die Experten prüfen, wie sich die beiden neuen Nester entwickelt haben und ob die Umsiedlung erfolgreich war. Als Starthilfe zur Fütterung kommt ein zuckerhaltiger Futterteig in das Gehege und normaler Haushaltzucker wird kreisförmig um das Nest gestreut. Nober erklärt, dass zur Nahrung eines großen Ameisenvolkes am Tag bis zu 100000 tote Insekten in Form von Fliegen, Spinnen, Wespen gehören. Schließlich können sie bis zum zehnfachen ihres Eigengewichtes tragen und bis zum 40-fachen ziehen. Sie bekämpfen auch die Waldschädlinge, wie den Borkenkäfer, was sich in befallenen Gebieten als „grüne Inseln“ bemerkbar macht. Beliebt ist vor allem der Honigtau der Blattläuse. Ferner war zu erfahren, dass ein Ameisenvolk bis zu einer Tonne Erde umschichtet, was zur Bodenverbesserung beiträgt.

Alles in allem haben die Ameisen, ähnlich wie Bienen oder andere geschützte Tiere, einen hohen Nützlichkeitsgrad, was die Kosten der Umsiedlung der beiden Nester in Höhe von ca. 7500 Euro netto durchaus rechtfertigt. Der Ameisenschutzwarte liegt deshalb viel daran, 90 Arten in Bayern, davon neun hügelbauende Waldameisen, besonders zu schützen. Die Bürgermeisterin ist nach der erfolgreichen Umsiedlung vorerst erleichtert, dass mit dieser Aktion eine erste Hürde bei der Planung zum Schutzdamm genommen ist und die weiteren Maßnahmen zügig vorangehen können.

