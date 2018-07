21:00 Uhr

Söder kommt nach Maria Vesperbild: "Das gab es noch nie"

Ministerpräsident Söder kommt nach Maria Vesperbild. Die Freude darüber ist groß.

Von Daniel Wirsching

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder besucht am 8. August den Wallfahrtsort Maria Vesperbild im Kreis Günzburg. Von 9 Uhr an werde er unter anderem eine Andacht und die Grotte besuchen, hieß es in einer Pressemitteilung der Wallfahrtsdirektion vom Donnerstag. Deren Freude über den Besuch ist groß: „Das gab es noch nie! Der bayerische Ministerpräsident besucht Maria Vesperbild!“

Söder komme in den Wallfahrtsort, den bereits Prominente wie Kurienerzbischof Georg Gänswein oder Gloria von Thurn und Taxis aufsuchten, auf Initiative von Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart. Der habe „vor einiger Zeit spaßig“ gemeint, dass dies doch etwas Besonderes wäre. Der frühere CSU-Justizminister Alfred Sauter habe das dann aufgegriffen. Söder sei an dem Tag ohnehin auf dem Weg zur Kabinettssitzung in Ursberg. Die Wallfahrtsdirektion betonte, dass bei der Veranstaltung aller „äußerliche Pomp“ bewusst vermieden werde. „Das ist kein billiges Wahlkampfmanöver und wir unterstellen unserem Ministerpräsidenten schon gar nicht eine falsche Absicht, wenn er als bekennender evangelischer Christ (…) ein solches Zeichen setzt.“

