vor 49 Min.

Söder spricht über Europa

Ministerpräsident tritt in Gundremmingen auf

Der bayerische Regierungschef Markus Söder kommt heute in den Landkreis Günzburg. Knapp drei Wochen vor der Europawahl spricht der Ministerpräsident am Dienstag im Auwald-Sportzentrum in Gundremmingen über Europa. „Bayern unsere Heimat - Europa unsere Zukunft“ lautet die Klammer der politischen Großveranstaltung, die um 19 Uhr beginnt. Sie wird von der schwäbischen CSU organisiert. Das ist ein Grund, weshalb auch der Bezirksvorsitzende Markus Ferber mit dabei ist. Es gibt einen weiteren: Ferber gehört zu den profiliertesten Europapolitikern in der CSU. Seine Erfahrung reicht ein Vierteljahrhundert zurück. Er sitzt seit 1994 im Europäischen Parlament. Der CSU-Mann wird nach diesem Termin den Landkreis noch zwei weitere Male besuchen – am 9. und am 21. Mai. (ioa)

