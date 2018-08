vor 35 Min.

Söder zündet eine Kerze in Maria Vesperbild an

Plötzlich zeigt sich auch die SPD am Mittwoch in dem Wallfahrtsort. Hatte sie nicht zuvor von einem „billigen Wahlkampfmanöver“ gesprochen?

Von Till Hofmann

Ministerpräsident Markus Söder in Maria Vesperbild? Bekanntlich sorgte dies nach Bekanntwerden der Nachricht für eine durchaus kontroverse politische Diskussion. Nun steht der Besuch unmittelbar bevor, Söder kommt am morgigen Mittwoch in den Wallfahrtsort.

„Mit ihm wallfahren noch weitere Politiker in die ,schwäbische Hauptstadt Mariens’“, zum Beispiel Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer, Finanzstaatssekretär Hans Reichhart, Kultusstaatssekretärin Carolina Trautner, der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter und die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab, schreibt die Wallfahrtsdirektion in einer Mitteilung. Ein „besonders schönes und gutes Zeichen“ sei es, dass auch Vertreter der SPD an diesem Tag nach Maria Vesperbild kommen, nämlich der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner und Vertreter der Günzburger Kreis-SPD, heißt es weiter in der Mitteilung.

Über den Priesterzölibat wurde diskutiert - über Söder auch

Wie? Nun auch die SPD? Hatten die Genossen nicht zuvor mehrfach öffentlich geäußert, dass sich Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart für ein „billiges Wahlkampfmanöver“ an diesem 8. August hergeben würde? Davon ist nun nicht mehr die Rede. „Es ist besser miteinander als übereinander zu sprechen“, lautet inzwischen die Erkenntnis vom Kreisvorsitzenden der SPD, Achim Fißl (Krumbach). Er und der Burgauer SPD-Direktkandidat für die Landtagswahl, Tobias Auinger, haben sich am 1. August zu einem ausführlichen Meinungsaustausch bei Reichart in Maria Vesperbild getroffen. Drei Stunden hat das Trio miteinander verbracht. „Ich habe keinen Zweifel mehr an der Aufrichtigkeit des Wallfahrtsdirektors“, sagte der SPD-Kreischef Fißl gestern Abend gegenüber unserer Zeitung. Vier Weizen und zwei gelbe Limonaden nahmen die Herren dem Vernehmen nach zu sich. Das Themenspektrum reichte vom Paragrafen 218 (Schwangerschaftsabbruch) über Markus Söder bis zum Priesterzölibat in der katholischen Kirche. Nach der Landtagswahl ist eine Fortsetzung dieses Austauschs – in welcher Form und in welcher Zusammensetzung auch immer – laut Fißl wünschenswert.

Bayernfähnchen werden ausgeteilt

Morgen komme Söder, wie es in der Mitteilung von Maria Vesperbild heißt, als höchster Repräsentant aller Bayern und bitte „um Gottes Segen für unser Bayernland. Das freut uns überaus“, hebt die Direktion hervor. Der bayerische Ministerpräsident wird um 9 Uhr an der Wallfahrtsdirektion von Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart begrüßt und mit allen Gläubigen zur Kirche begleitet. Beim Gang dorthin können ihn auch alle Gläubigen freundlich begrüßen, wobei ihm die Kinder oder auch Erwachsene mit ausgeteilten Bayernfähnchen zuwinken können, heißt es in der Mitteilung.

Nach einer Andacht in der Kirche ziehen alle zur Grotte, wo Söder eine Kerze entzünden wird. Auf ihr steht das Gebet: „Gott schütze Bayern“. Zum Schluss singen alle die drei Strophen der Bayernhymne. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen zu kommen und mitzubeten, schreibt die Direktion.

