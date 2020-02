vor 53 Min.

Solarmodule im Günztal

Der Gemeinde Kötz ändert den Flächennutzungsplan und weist ein Sondergebiet aus

Dort, wo vor Jahren die umstrittene Günztaltrasse als Umfahrung für Kötz und Ichenhausen geplant war, wird bald gebaut. Allerdings kommt keine Straße, sondern eine Freiflächenfotovoltaikanlage.

Diese ist, weil sie innerhalb eines Korridors von 110 Metern zum Bahngleis der Mittelschwabenbahn liegt, förderfähig im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG, sagte Kathrin Müller vom Team Raumplanung beim Büro Kling Consult in der Gemeinderatssitzung, die zusammen mit Geograf Peter Wolpert das Projekt vorstellte. Bisher wird das Grundstück am südlichen Rand des Kötzer Gemeindegebiets landwirtschaftlich genutzt. Der Eigentümer will dort eine Fotovoltaikanlage errichten, das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von 1,1 Hektar, die Nutzfläche liegt bei insgesamt 9114 Quadratmetern. Weil die Anlage einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt, muss ein naturschutzfachlicher Ausgleich erfolgen. Dies soll etwa 600 Meter weiter nördlich im Günztal auf dem Teil einer Fläche geschehen, die ebenfalls dem Landwirt gehört.

Bei einem Faktor von 0,2 hat das Büro Kling Consult eine notwendige Ausgleichsfläche von insgesamt 823 Quadratmetern errechnet. Auf dieser sollen eine etwa 50 Quadratmeter große und maximal 30 Zentimeter tiefe Feuchtmulde und eine Feuchtwiese angelegt werden, sagte Kathrin Müller den Kötzer Gemeinderäten. Die entstehende Ausgleichsfläche sei etwa 100 Quadratmeter größer als vom Gesetz gefordert.

Sowohl die Fotovoltaikanlage als auch die Ausgleichsfläche dafür liegen im Biotopverbund Günztal. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Kötz stellt im Bereich des Standorts bisher Flächen mit besonderer Bedeutung für Ökologie, Landschaft- und Ortsbild sowie wertvolle Landschaftseinheiten mit Potenzial als Ausgleichs- und Ersatzflächen dar. Damit die Freiflächenfotovoltaikanlage im Günztal gebaut werden kann, muss die Gemeinde ihren Flächennutzungsplan ändern und ein Sondergebiet Fotovoltaikanlage ausweisen.

Dies haben die Kötzer Gemeinderäte in der öffentlichen Sitzung am Dienstag einstimmig und ohne Diskussion so beschlossen. Gemeinderat Martin Geiger war wegen persönlicher Betroffenheit vom Votum ausgeschlossen.

Gleichzeitig wurden auch der vom Büro Kling Consult erarbeitete Planentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. Der Vorentwurf des Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplanes werden für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt und sind zudem noch auf der Website der Gemeinde Kötz eingestellt. (ilor)

Themen folgen