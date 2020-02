vor 27 Min.

Solarpark soll Winterbach Geld bringen

Der Geschäftsführer der planenden Firma spricht von 800000 Euro Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten 30 Jahren. Die Bürger sollen noch mehr davon haben

Von Walter Kaiser

Keine Ausgaben, dafür schöne Einnahmen. Vor dieser erfreulichen Situation könnte die Gemeinde Winterbach in den kommenden Jahren stehen. Denn östlich des Ortsteils Rechbergreuthen plant die Ingolstädter Firma Anumar einen großen Solarpark. Wird das Projekt realisiert, könne Winterbach in den kommenden 30 Jahren mit Gewerbesteuern in Höhe von etwa 800000 Euro rechnen, erklärte Anumar-Geschäftsführer Markus Brosch am Mittwochabend im Gemeinderat. Zum Vergleich: Dieses Jahr erwartet die kleine Holzwinkel-Gemeinde 70000 Euro an Gewerbesteuer. Grundsätzlich stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben zu. Etliche planerische und vertragliche Details müssen allerdings noch geregelt werden. An dem Solarpark können sich auch Bürger finanziell beteiligen.

Nach Angaben von Brosch muss die Gemeinde keinen Cent aufwenden. „Wir finanzieren alles“, versicherte er. Der Solarpark soll östlich von Rechbergreuthen angelegt werden, auf Acker- und Grünland, das „schwierig zu bewirtschaften ist“, wie es im Gemeinderat hieß. Gedacht ist an eine Fläche von knapp sieben Hektar, etwa dreieinhalb sollen die Solarzellen bedecken. Die Freiflächen zwischen den Modulen könnte ein Schäfer beweiden lassen, auch Blühflächen für Insekten würden angelegt, lud Brosch interessierte Imker zur Teilnahme ein.

Mit der Solaranlage könnte rechnerisch fast die doppelte Zahl der Privathaushalte in Winterbach, Waldkirch und Rechbergreuthen mit Strom versorgt werden. An der Finanzierung der Anlage – Brosch rechnet mit etwa viereinhalb Millionen Euro – sollen sich auch Bürger beteiligen können. Etwa ein Viertel der Investitionssumme könnte in Bürgerhand gegeben werden, bei einer Rendite von zwei bis vier Prozent. Das könnte auch die „Akzeptanz“ im Ort erhöhen, sagte Brosch.

Bürgermeister Karl Oberschmid fragte scherzhaft: „Könnten wir die 800000 Euro Gewerbesteuer sofort haben?“ Erwartungsgemäß verneinte dies der Anumar-Geschäftsführer. Er machte aber eine ganze Reihe von Zusagen, die der Bürgermeister und die Gemeinderäte zur Bedingung für ihr Plazet machten: Auf die Gemeinde werden keinerlei Kosten zukommen, die Gewerbesteuer kommt auf etwa 30 Jahre komplett Winterbach zugute, eine Bürgerbeteiligung wird angeboten.

Unter den Umständen sehe er kein Problem, „grundsätzlich grünes Licht“ für das Projekt zu geben, sagte Oberschmid. Das sahen auch die Gemeinderäte so. Bevor die Bauarbeiter anrücken können, muss das Ganze aber noch vertraglich geregelt und notariell beglaubigt werden. Wenn auch das Genehmigungsverfahren ohne große Widerstände über die Bühne geht, könnte in etwa einem Jahr mit der Produktion von Solarstrom bei Rechbergreuthen begonnen werden.

