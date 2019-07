vor 48 Min.

Sommerferien beginnen mit Unfällen auf der Autobahn

Zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag ist bei mehreren Unfällen auf der A8 ein Schaden von zehntausenden Euro entstanden. Viele Urlauber standen im Stau.

Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg kam auch der Verkehr ins Rollen: Auf der Autobahn 8 hat es am Wochenende mehrfach gekracht. Es entstand ein Schaden von Zehntausenden Euro, für viele Urlauber begann die Reise im Stau. Auch der starke Regen spielte dabei eine Rolle.

Nach einem Unfall mit einem Wohnwagengespann ist am Freitagabend der Verursacher geflüchtet. Ein 47 Jahre alte Autofahrer war gegen 21.39 Uhr mit seinem Wohnanhänger-Gespann bei Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Ein Lkw-Anhänger-Gespann wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, um einen Lastwagen zu überholen. Hierbei befand sich der 47-Jährige bereits auf halber Höhe des Anhängers des überholenden Lkw, berichtet die Polizei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 47-Jährige reflexartig nach links aus und geriet hierbei mit seinem Gespann auf den linken Fahrstreifen. Ein 28-jähriger Autofahrer, der sich auf dem linken Fahrstreifen von hinten näherte, kollidierte mit dem Wohnanhänger des 47-Jährigen. Daraufhin löste sich der Wohnanhänger vom Zugfahrzeug und touchierte die Betongleitwand.

Unfallverursacher fuhr einfach weiter

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, so die Polizei. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 20 000 Euro. Der unfallverursachende Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Günzburg, Telefon 08221/919-311, in Verbindung zu setzen.

Wenige Stunden später, gegen 2 Uhr, ereignete sich der nächste Unfall auf der A 8 in Richtung Stuttgart. Ein 25-jähriger Autofahrer geriet kurz nach der Anschlussstelle Günzburg auf der regennassen Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Betongleitwand. Anschließend konnte der Mann sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen lenken, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 3000 Euro. Aufgrund der massiven Schäden am Fahrzeug musste dieses abgeschleppt werden.

Drei Menschen bei Unfall auf der A8 verletzt

Noch unklar ist die genaue Ursache für einen Unfall, der sich am Samstagmorgen gegen 6.50 Uhr bei Burgau ereignete: Ein 51-Jähriger war mit seinem Auto auf der A 8 in Fahrtrichtung München unterwegs, er benutzte den linken Fahrstreifen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen, berichtet die Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur seitlichen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Regen und bereits lebhafter Verkehr. Durch den Zusammenstoß verlor das Fahrzeug des 45-Jährigen das linke Vorderrad, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte es gegen die Schutzplanke. Der 51-Jährige konnte sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen lenken und dort anhalten. Der 45-Jährige sowie seine 43- und siebenjährigen Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und Fahrzeugteilen konnte der Verkehr mittels Verkehrsmaßnahmen durch die Freiwillige Feuerwehr Günzburg und der Firma Pansuevia lediglich auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es bildete sich rasch ein bis zu sieben Kilometer langer Stau. Nachdem die Fahrbahn gereinigt worden war, konnte die komplette Fahrbahn gegen 10.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Stau löste sich nach Polizeiangaben rasch auf.

Starkregen: Fahrer war wohl zu schnell unterwegs

Und auch am Sonntag ging es weiter mit Unfällen auf der Autobahn: Zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen ereignete sich am Morgen ein Verkehrsunfall auf einer Fahrt in den Urlaub. Drei Fahrzeuge mit Esslinger Kennzeichen waren nach 7 Uhr in Fahrtrichtung München unterwegs, darunter ein 50-jähriger Fahrer am Steuer seines neuwertigen BMW M3. An den zum Unfallzeitpunkt herrschenden Starkregen passte er seine Geschwindigkeit nicht entsprechend an, wie die Polizei mitteilte. Das Auto schleuderte nach rechts von der Fahrbahn, fuhr die abfallende Böschung hinunter und prallte gegen einen Wildschutzzaun, der hierbei beschädigt wurde.

Ein BMW schleuderte am Sonntagmorgen von der Autobahn bei Burgau. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Bild: Mario Obeser

Der Fahrer und sein 24-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Den Schaden am Wildschutzzaun beziffert die Autobahnpolizei Günzburg auf rund 1000 Euro. Der Schaden am BMW wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.

Unfälle auf der Autobahn: Autobahnpolizei hatte viel zu tun

Eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg, die sich am Sonntagmorgen bereits mit drei Unfällen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beschäftigen musste, nahm den Unfall auf und sicherte die Unfallstelle ab. Im weiteren Verlauf wurden sie vom Autobahndienst des THW Günzburg abgelöst, der die Absicherung übernahm, bis der später eintreffende Abschleppdienst mit einem Kran das Auto geborgen hatte.

