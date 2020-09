16:00 Uhr

Sonnenstrom für Landensberg

Ähnlich wie in der Gemeinde Gundremmingen (siehe Foto) soll auch in Glöttweng eine Freiflächenfotovoltaikanlage entstehen. Am Mittwoch wurde im Landensberger Gemeinderat der dazu erforderliche Bebauungsplan aufgestellt.

Plus Eine Fotovoltaikanlage soll bei Glöttweng auf einer Fläche von fast 2,7 Hektar entstehen. Was die Gemeinderäte dazu noch alles wissen wollten.

Von Peter Wieser

Die Firma Voltgrün aus Regenburg beabsichtigt, in der Gemarkung Glöttweng auf zwei gemeindlichen Flächen mit einer Gesamtgröße von knapp 2,7 Hektar eine Freiflächenfotovoltaikanlage zu errichten. Eine ähnliche, kleinere Anlage ist bereits in Gundremmingen entstanden. Um das Vorhaben zu ermöglichen, hatte sich der Landensberger Gemeinderat Ende des vergangenen Jahres mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans befasst.

Kritische Stimmen im Landensberger Gemeinderat gegen Flächenentzug

In seiner Sitzung am Mittwochabend wurden sowohl der Vorentwurf wie auch der für die Änderung des Flächennutzungsplans einstimmig gebilligt. Die Kosten dafür trägt die Firma Voltgrün, die das Büro Kling Consult in Krumbach für die Planung sowie eine Rechtsanwaltskanzlei für die Ausarbeitung eines Durchführungsvertrags beauftragt hat. In diesem ist unter anderem auch der Unterhalt von Ausgleichsflächen sowie die Rückbauverpflichtung nach Ende der Nutzungsdauer geregelt.

Zunächst gab es einige kritische Stimmen. Man stelle knapp drei Hektar Nutzfläche zur Verfügung, die der Landwirtschaft für 30 Jahre entzogen werde. Man müsse die Vorteile für die Gemeinde begründen und nach außen kundtun können, merkte Hedwig Bierlein an. Zweiter Bürgermeister Fritz Grasberger äußerte Bedenken hinsichtlich der Rückbauverpflichtung, sollte die Firma Voltgrün möglicherweise bis dahin nicht mehr existieren. Dies sei durch eine Bankbürgschaft geregelt, erklärte Christian Anwander von der Firma Voltgrün, der gleichzeitig auf den Durchführungsvertrag verwies, in dem das festgesetzt werden könne, damit die Gewerbesteuer in der Gemeinde Landensberg entsprechend ankomme.

Im Herbst 2021 könnte Solarpark errichtet werden

Auf die Frage von Alexandra Merk, wer die Kosten für das Verfahren trage, falls es Probleme gebe und dieses abgebrochen würde, erklärte Kathrin Müller von Kling Consult, dass dies in den mit der Firma Voltgrün bestehenden Verträgen geregelt sei. Nach dem Abwägungsbeschluss Ende des Jahres könnte Anfang nächsten Jahres der Satzungsbeschluss erfolgen, im Herbst könnte der Solarpark errichtet und anschließend in Betrieb gehen.

Für die Beschaffung von Solarleuchten für den Jugendtreff und den Sportplatz hatte der Vortrag und das Angebot eines Anbieters, (rund 16 700 Euro für acht Leuchten) den Gemeinderat zunächst überzeugt. Alexander Gah zeigte sich im Nachhinein jedoch mit den Leistungsdaten im Vergleich zu denen zweier weiterer Bieter nicht ganz einverstanden. Ein zusätzliches Angebot von den Lechwerken soll Aufschluss geben, welche Kosten bei der Beschaffung und Errichtung von herkömmlichen Leuchten entstünden.

Dritte Geschwindigkeitswarnanlage bewilligt

Weiter wurde die Beschaffung einer dritten Geschwindigkeitswarnanlage zum Preis von rund 2100 Euro beschlossen. Es habe vermehrt Beschwerden gegeben, dass Fahrzeuge von Roßhaupten nach Glöttweng kommend viel zu schnell in den Ort einfuhren, so Bürgermeister Johann Böse. Die sich in unmittelbarer Nähe befindliche Bushaltestelle stelle ein zusätzliches Gefahrenpotenzial für die Schulkinder dar. Das Gerät biete zudem die Möglichkeit zu analysieren, wie viele Fahrzeuge zu welchem Zeitpunkt zu schnell fahren. Gedanken wird sich der Landensberger Gemeinderat auch über die Beschaffung neuer Ortseingangsschilder machen – das Aushängeschild einer Gemeinde, wie Bürgermeister Böse es nannte, nachdem die jetzigen in die Jahre gekommen seien.

In einer der nächsten Sitzungen soll es detailliertere Informationen geben. Bei der Vergabe von Vereinszuschüssen und Zuschüssen für Gruppierungen gibt es keine Änderung. Berücksichtigt werden sollen auch zwei neu entstandene Gruppierungen. Diese werden gebeten, vorstellig zu werden und ihre Ziele kundzutun. Es handle sich um öffentliche Mittel, es sollte bekannt sein, wofür diese verwendet würden und wer Ansprechpartner sei, hatten Hedwig Bierlein und Andreas Salger angemerkt. Nachdem sich die Gemeinde Landensberg auf den Antrag des katholischen Pfarramts um Bezuschussung der Kosten für die Erneuerung der Glockenanlage mit rund 2100 Euro für das Hammerwerk beteiligt hat, wird sie keinen weiteren gewähren.

Zum geplanten Radweg nach Neumünster informierte Bürgermeister Böse ebenfalls. Die Grundstücksverhandlungen seien noch nicht abgeschlossen, er hoffe, dass man diese im kommenden Jahr zum Abschluss bringe und 2022 mit dem Projekt starten könne.

Lesen Sie auch:

Interview mit Landensbergs neuem Bürgermeister: „Ich habe keine Angst vor Verantwortung“

Wie sieht es mit Landensbergs Wasserversorgung aus?