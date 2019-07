vor 17 Min.

Sound Factory 2.0

Mit Sound Factory feierte das Tanzforum Damerau im vergangenen Jahr einen großen Erfolg. Jetzt kommt die Weiterentwicklung der Tanzshow ins Günzburger Forum am Hofgarten.

Mit dem Stück Sound Factory feierte das Tanzforum Damerau aus Krumbach im vergangenen Jahr einen großen Erfolg in Günzburg. Jetzt präsentieren die Tänzerinnen und Tänzer mit Sound Factory 2.0 die Weiterentwicklung des Stücks am Samstag, 20. Juli, erneut im Forum am Hofgarten.

Erzählt wird die Geschichte zweier Schwestern, die das Erbe des Vaters retten wollen. Dieser ist bei der Explosion der Sound Factory tragisch ums Leben gekommen. Die Schwestern wachsen zwar behütet, dennoch mit dem ständigen Gedanken an ihren Vater heran. Es vergehen Jahre bis sie zufällig den Zellkern finden, der als wichtigstes Kernelement in die Fabrik eingebaut werden muss, um die Sound Fabrik in ihren Urzustand zu versetzen.

Die Schwestern machen sich auf den Weg, um alle Menschen aus ihrem Dorf für die Idee des Wiederaufbaus zu begeistern. Erst einmal aufgebaut, bringt die Fabrik den Menschen ihre Lebensfreude zurück.

Die gezeigten Tänze befassen sich mit den Themen Trauer, Verzweiflung aber auch Hoffnung und vor allem Freude. Für die Erzählform werden unterschiedlichste Tanzstile verwendet. Klassisches Ballett trifft auf Hip-Hop und zeitgenössischen Tanz. Choreografisch arbeiten Sylke Damerau (Ballett), Carmen Deppé (Hip-Hop) und Sara Tenta (Zeitgenössisch) Hand in Hand. Es entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das durch den Einsatz von Videosequenzen (Rick Hinz) in seiner Qualität nochmals eine Stufe nach oben gehoben wird. Schon die erste Vorstellung hatte für Standing Ovations gesorgt. Die Überarbeitung der neuen Show 2.0 soll dem in nichts nachstehen und die Emotionen wieder hochkochen lassen. (zg)

gibt es noch im Vorverkauf beim Forum am Hofgarten, der Buchhandlung Hutter in Günzburg sowie unter www.eventim.de

