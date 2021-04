Spaziergänger entdeckt Maulwurffallen in Burgau

Insgesamt vier Fallen werden in einer Wiese in Burgau entdeckt. Zum Teil wurden Maulwurfe damit bereits gefangen und getötet.

Ein Spaziergänger in der Burgauer Brementalstraße hat am Donnerstag in einer Wiese mehrere Fallen zum Fangen von Maulwürfen entdeckt. Die verständigte Streife der Polizei Burgau fand insgesamt vier dieser Fallen, mit denen zum Teil bereits Tiere gefangen und getötet wurden. Die Beamten stellten die Fallen sicher. Der Verursacher konnte ermittelt werden und angezeigt. (zg)