vor 54 Min.

Speed-Dating mit Hindernissen in Günzburg

So sah das Speed-Dating Anfang April im Forum am Hofgarten aus, das die Agentur für Arbeit angeboten hatte. Jetzt war die IHK mit dem gleichen Format in Günzburg präsent.

IHK organisiert im Forum am Hofgarten die Veranstaltung für Firmen und junge Menschen, die nach einem Ausbildungsplatz suchen. Einer wird das nicht vergessen.

Von Till Hofmann

Auf der einen Seite sind Firmen, die noch Ausbildungsplätze besetzen wollen. Auf der anderen Seite sind junge Menschen, die trotz Vollbeschäftigung im Landkreis noch keinen Einstieg in die Berufswelt gefunden haben. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben übernahm am Freitagnachmittag die Rolle als Vermittlerin – und lud zum Speed-Dating nach Günzburg ins Forum am Hofgarten. Eine ähnliche Initiative hatte vor einigen Wochen auch die Agentur für Arbeit an derselben Stelle ergriffen – allerdings mit mehr Beteiligten. Diesmal waren zwölf junge Menschen gekommen (die Zahl der Anmeldungen lag bei rund 30), die sich für einen Ausbildungsberuf interessierten. Fünf Firmen stellten sich vor. 15 Minuten dauerte ein Gespräch, die gesamte Veranstaltung etwa eineinhalb Stunden. Anna Rommel und Stefanie Gallerach (beide von der IHK-Integrationsberatung) waren zwar etwas enttäuscht über die Resonanz. „Wenn aber ein Unternehmen dadurch einen Auszubildenden gewonnen hat, dann hat es sich schon gelohnt“, meinte Teamleiterin Rommel.

Nicht so schnell vergessen wird Moritz Janos die Veranstaltung. Er sollte nach jemandem suchen, der sich mit dem Handy gemeldet hatte, da er den Weg nicht fand. An dem vereinbarten Treffpunkt sah der Auszubildende der IHK-Akademie eine Jugendliche mit Mobiltelefon und sprach sie an: „Kommst Du mit zum Spee-Dating?“ Sie schüttelte ungläubig den Kopf: „Ne.“ Und ihr Freund war auch schon da und baute sich vor Janos auf. „Ich habe nicht mehr erklärt, welcher Art das Speed-Dating ist, sondern es vorgezogen, das Weite zu suchen.“

Themen Folgen