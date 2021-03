vor 52 Min.

Spielehersteller Ludo Fact ist trotz Corona-Pandemie auf Wachstumskurs

Plus Warum die Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Jettingen-Scheppach in der Krise so gut dasteht. Und welche Pläne Horst und Fabian Walz haben.

Von Till Hofmann

Der Anspruch ist auf der Internetseite der Firma formuliert: „Wir wollen weiterhin kontinuierlich und profitabel wachsen, indem wir die höchstmögliche Zufriedenheit bei unseren weltweiten Kunden erreichen.“

Aber passen Wunsch und Wirklichkeit während der Corona-Pandemie zusammen? Viele Unternehmen befinden sich seit Monaten im zweiten Lockdown und haben geschlossen. Kurzarbeit ist ein gängiges Mittel, um trotz weggebrochener Aufträge und dank staatlicher Förderung Arbeitsplätze vorerst nicht abbauen zu müssen.

Ein Gegentrend zur digitalisierten Welt

Diese Entwicklungen haben nur den kleineren Teil der Ludo-Fact-Unternehmensgruppe getroffen. Insgesamt ist Europas führender verlagsunabhängiger Spielehersteller stärker denn je und befindet sich auf Wachstumskurs. Das hat vor allem mit der Branche zu tun und der Ware, die im Auftrag der Spieleverlage in Deutschland (der Firmenzentrale in Jettingen-Scheppach eben), den USA (Lafayette, Indiana) und in Tschechien (Mnichovo Hradiste) produziert wird. Die eingeschränkten Möglichkeiten der Menschen, andere zu treffen und gemeinsam die Freizeit zu gestalten, hat dazu geführt, dass mehr Puzzles und Brettspiele gekauft werden. „Das war schon vor Corona so“, sagt Fabian Walz, der gemeinsam mit seinem Vater die Geschäfte führt. Es sei Teil eines Gegenentwurfs zu einer mehr und mehr digitalisierten Welt. Corona freilich „wirkte wie ein Beschleuniger“.

Für die Firmengruppe selbst (siehe Infokasten) bedeutete das einen Zuwachs von rund 150 Mitarbeitern an allen Standorten binnen eines Jahres: Statt 750 Menschen arbeiten nun rund 900 in den Bereichen Papierverarbeitung (dazu gehören auch die Spiele und Puzzles), Anlagegut-Verwaltung und erneuerbare Energien. Etwa die Hälfte der Beschäftigten ist am Stammsitz der HW Holding in Jettingen-Scheppach, unter deren Dach die Geschäftsfelder gebündelt sind.

400.000 Spiele und Puzzles kommen in der Woche allein aus Jettingen-Scheppach

Allein in Jettingen werden in drei Konfektionslinien 400.000 Einheiten von Spielkarten bis zum großen Puzzle pro Woche gefertigt. Die Zahl liegt gut dreimal höher als der Landkreis Günzburg Einwohner hat. Im Jahr kommen 17 Millionen Puzzles und Spiele zusammen.

Die Auftragsbücher sind voll. Wer jetzt bestellt, erhält mit Glück bis Mitte Dezember seine Ware. Wartezeiten, mit denen allenfalls noch bei sehr gefragten Elektronikartikeln oder Luxusautos gerechnet werden muss. In der kommenden Woche, sagt Fabian Walz, „ist das Jahr 2021 auftragstechnisch für uns beendet“. Nachfragen hätten teilweise abschlägig beschieden werden müssen, „weil mehr nicht geht. Das ist auch keine schöne Geschichte, Kunden zu vertrösten."

Seit dem vergangenen Sommer ständig an der Kapazitätsgrenze

Im April des vergangenen Jahres waren die Verantwortlichen noch unsicher, wie sich die Folgen der Corona-Pandemie auf das Kerngeschäft auswirken wird. Einen Monat später orderten die Spieleverlage bereits fleißig. Und seit Juni/Juli wird in Jettingen-Scheppach toujours an der Kapazitätsgrenze gearbeitet. Die Anschaffung von Maschinen und Neueinstellungen haben zur Produktivitätssteigerung beigetragen. Und weitere zehn bis 15 Prozent mehr seien noch möglich, so der Juniorchef, „bevor wir räumlich an Grenzen stoßen“.

Das Betriebsgelände von Ludo Fact in Jettingen-Scheppach wird wohl in nicht allzu ferner Zukunft erweitert werden. Bild: Ludo Fact

Deshalb soll in den kommenden Monaten, wie Firmengründer Horst Walz sagt, ein „Generalbebauungsplan“ aufgestellt werden, mit dem Ziel, den Produktionsstandort Jettingen– Scheppach zu erweitern. Die erforderlichen Grundstücke gehören bereits dem Unternehmer. Und der Unterstützung der Marktgemeinde ist er sich sicher. Gesucht wird weiterhin nach Personal: Maschinenführer, Mitarbeiter im Lager, in der Verwaltung und im IT-Bereich sind gefragt, aber auch Hilfsarbeiter, die das Innenleben der Spiele richtig einordnen. Bis zu 25 Komponenten, die aus aller Welt kommen, werden zu einem Spiel verarbeitet und zusammengesetzt. Und nicht alles davon geschieht automatisiert.

Das Ziel: Klimaneutralität erreichen - eine Weltpremiere in der Branche

Besonders aus Asien sollen Transporte vermindert werden. „Es ist ein Wahnsinn, welche Wege dafür zurückgelegt werden“, sagt der Seniorchef. Fabian Walz ergänzt, dass er sich vor eineinhalb Jahren bei einem Mitbewerber in China umgeschaut habe und sehr schnell die eigene Position gestärkt worden sei, sich von solchen Produktionsmethoden abzuheben „aus ethischen und ökologischen Gründen“. Noch in diesem Halbjahr wird daher – gültig ab 2020 – angestrebt, Klimaneutralität zu erreichen. Klimaneutraler Strom und klimaneutrales Erdgas werden bereits eingekauft, auf allen Gebäuden sind oder werden Fotovoltaikanlagen installiert. Das sind drei Beispiele von mehreren. Investitionen in zertifizierte Umweltprojekte kompensieren den verbliebenen ökologischen Fußabdruck. Eines der Vorhaben hat das Ziel, den verbliebenen Regenwald auf der südostasiatischen Insel Borneo zu erhalten.

Meilensteine in der Unternehmensgeschichte 1 / 3 Zurück Vorwärts 1995 kauft Horst Walz die SPF Feinkartonagen in Jettingen-Scheppach und benennt die Firma in Ludo Fact um. Das erste „Spiel des Jahres“ wird hergestellt. Bis heute ist es in gut 25 Jahren Firmengeschichte 17 Mal das „Spiel des Jahres“. 1996 wird Vento ludens gegründet. Das Unternehmen verwirklicht Windparks, PV-Anlagen (Fotovoltaik) und Wasserkraftwerke in Deutschland, England, Schottland, der Schweiz und Norwegen.

2000 Die neue Firma Ludo Packt (ca. 70 Mitarbeiter) erledigt alle logistischen Leistungen in der Spielebranche. 2005 Beteiligung an dem tschechischen Betrieb Oriens Karton. 2008 Vento ludens wird im Vereinigten Königreich gegründet. 2009 Vento ludens in der Schweiz kommt hinzu.

2010 Kauf der Firma W & R (Verkauf 2016) 2011 Beteiligung an der Firma Vallo Sol (50 Prozent), im Jahr 2019 wird verkauft. 2012 Beginn des Engagements für das westafrikanische Burkina Faso. 2016 Beteiligung an Ludo Fact USA (60 Prozent, 2018 komplette Übernahme). 2017 Beteiligung an der Digitaldruckerei Friedmann in Gomaringen (2020 komplette Übernahme). 2019 Kauf der Ulmer Firma Höhn (180 Mitarbeiter) und Beteiligung am rumänischen Betrieb Ludo Ligna.

Es geht der Walz-Familie dann nicht mehr nur darum, Qualitäts-Weltmarktführer bei der Produktion von Spielen wie „Siedler von Catan“ oder „Codenames“ zu sein. „Wir möchten auch weltweit der erste Hersteller von Brettspielen und Puzzles werden, der klimaneutral agiert“, bekräftigt der 34 Jahre alte Geschäftsführer. Und sein Vater nickt zustimmend.

