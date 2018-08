06.08.2018

Spielen mit der Zeitung

Jede Ferienwoche haben wir etwas vor

In den Sommerferien bietet unsere Zeitung weit mehr als eine tagesaktuelle Berichterstattung, Service und spannenden Lesestoff. Das Motto lautet: Spielen Sie sich mit der GZ durch den Sommer! In jeder Ferienwoche erscheint von nun an eine Sonderseite (manchmal sind es sogar zwei Seiten) mit einem Spiel, das sich einfach und schnell vorbereiten lässt.

Erkennen Sie die Wahrzeichen unserer Städte und Gemeinden oder typische Szenen aus unserer Natur? In der ersten Folge von Spiel mit! breiten wir für Sie das GZ-Memorix aus.

Unser Fotograf Bernhard Weizenegger hat für Sie nach schönen Motiven gesucht und ist fündig geworden. Wir bilden beispielsweise Bauwerke wie das Alte Rathaus in Krumbach, den Kreisverkehr bei Limbach oder das Altstadthaus in Leipheim ab. Eine Sonnenblume, die Bienen anlockt, Fichten im Kammeltal und der Himmel über Jettingen-Scheppach gehören zu Weizeneggers Naturfoto-Auswahl.

Schneiden Sie die 42 Bilder (also 21 Bilderpaare) einfach auf unserer Seite 29 aus! Nehmen Sie uns beim Wort und spielen Sie einfach mit ihrer Zeitung. Um die Rückseiten der Kärtchen brauchen Sie sich nicht zu kümmern, die haben wir bereits gestaltet.

Mischen Sie die ausgeschnittenen Motive vorsichtig (es ist nur Papier und kein Karton) und legen Sie die Memorix-Karten mit der Rückseite nach oben auf die Spielfläche. Es gilt, sich das zu merken, was auf den Karten zu sehen ist. Jeder Spieler darf, wenn er an der Reihe ist, zwei Karten umdrehen. Erwischt er ein Bildpaar, darf er es behalten und noch einmal zwei Karten ziehen. Wer am Schluss die meisten Bildpaare hat, der hat gewonnen. Nächste Woche geht es weiter, seien Sie gespannt. (gz)

