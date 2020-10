05:00 Uhr

Spielplatz an Weißenhorner Straße in Bubesheim wird neu gestaltet

Plus Was sich der Bubesheimer Gemeinderat hier vorstellt und wie es nun weitergeht.

Von Sandra Kraus

Generationen Bubesheimer Kinder kennen den Spielplatz an der Weißenhorner Straße am Festplatz. Bürgermeister Gerhard Sobczyk und der Gemeinderat wollen den Spielplatz neu gestalten und haben dazu einen Planer beauftragt. „Der Spielplatz sollte nicht gar so simpel sein. Auch der Festplatz könnte in die Planung miteinbezogen werden“, sagte Sobczyk jetzt im Gemeinderat.

Ratsmitglied Christoph Oberauer pflichtete ihm bei: „Der Spielplatz ist so zentral gelegen und damit ideal. Allerdings ist er in einem Zustand, wie es vor 30 oder noch mehr Jahren aktuell war. Eine Investition ist überfällig. Das könnte ein Treffpunkt für Jung und Alt werden, auch ein Grillplatz ist denkbar.“ Diskussion gab es nicht über die Notwendigkeit einer Sanierung, sondern eher darüber, ob man dem Planer nicht lieber ein Budget vorgeben sollte. Zweiter Bürgermeister Rainer Finkel hätte dies bevorzugt.

Oberauer plädierte dafür, ein Gesamtkonzept erstellen zu lassen, das dann je nach finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde über einen längeren Zeitraum Schritt für Schritt realisiert werden könne. Auf Vorschlag von Peter Halbritter organisierte sich ein Arbeitskreis aus Gemeinderatsmitgliedern und dem Bürgermeister. Auch für Tino Pilharcz, der den Kontakt zum Planer hergestellt hatte, ist es sinnvoller, zuerst ein Konzept erstellen zu lassen mit dem, was möglich wäre – vielleicht mit Sitzplatz und Feuerstelle –, und sich im zweiten Schritt um das Budget zu kümmern.

Die Eltern sollen eingebunden werden

Halbritter könnte sich auch vorstellen, mit Eltern zu sprechen und so sicherzustellen, dass der neue Spielplatz auch tatsächlich angenommen wird. Einige von ihnen saßen auf den Zuhörerplätzen im Bürgersaal und hörten aufmerksam zu. Peter Häußler gab zu bedenken, schon beim Kauf auf Wartung, Unterhalt und Sicherheit der Geräte zu achten. Er sagte: „Ich persönlich bin für einfache Spielgeräte.“ Für die Planung durch einen Fachmann gibt Bubesheim rund 800 Euro aus.

Auch ging es um die Feuerwehr. Für die Amtsperiode 2021 bis 2027 wird es in Bubesheim einen Dritten Kommandanten geben. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. „Mit dann drei Kommandanten können die Aufgaben besser verteilt werden und Jüngere können eingebunden werden“, schilderte Bürgermeister Sobczyk die Beweggründe der Feuerwehr für diesen Antrag.

Die Akustikelemente für zwei Räume im Kinderhaus St. Anna kosteten 6900 Euro. Sie sollen die Lautstärke in den Räumen reduzieren. Für die Reparatur der Heizung im Areal Gemeindehaus, Bürgerhaus und Kinderhaus mussten 12000 Euro ausgegeben werden. „Die Kosten, die der Blitzschlag im Sommer angerichtet hat, haben damit 30000 Euro überschritten“, informierte Sobczyk jetzt den Gemeinderat.

