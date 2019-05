vor 40 Min.

Spitzenreiter im Präsidiumsbereich: Lkw-Fahrer hatte über drei Promille

Ein Lkw-Fahrer, den die Polizei in Jettingen-Scheppach kontrollierte, hatte mehr als drei Promille.

Die Polizei hat Lastwagenfahrer während deren Ruhezeit überprüft. Ein am Eurorastpark in Jettingen-Scheppach überprüfter hatte den höchsten Alkoholpegel im Kontrollbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Im Rahmen einer bayernweiten Aktion zur Verkehrssicherheit haben auch Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West Berufskraftfahrer während deren Ruhezeit überprüft. Neben Verstößen gegen Sozialvorschriften fielen vor allem alkoholisierte Fahrer auf.

Gegen Ende des bis 22 Uhr geltenden Sonntagsfahrverbots waren die Beamten im Einsatz und überprüften im Gebiet des Präsidiums mehr als 400 Fahrer. Dabei wurden 35 festgestellt, die unter Alkoholeinfluss standen. Der höchste Wert lag mit drei Promille bei einem 30-jährigen Fahrer, der seinen Lkw im Bereich des Euro-Rastparks in Jettingen-Scheppach geparkt hatte. Dort wurden weitere Fahrer mit Werten von über 0,9 bis über 1,9 Promille angetroffen, einer mit mehr als zwei Promille versuchte noch erfolglos, vor den Beamten wegzurennen. An der Leipheimer Rastanlage an der A8 wurden zwei Fahrer mit je mehr als zwei Promille und einer mit mehr als 1,7 Promille festgestellt.

Die Überprüfung hatte einen präventiven Charakter, betont die Polizei. Da die Alkoholisierten ihr Fahrzeug zum Kontrollzeitpunkt nicht bewegt hatten, haben sie kein Verfahren zu erwarten. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt, bis sie wieder nüchtern waren. Wären sie fahrend angetroffen worden, müssten sie sich auf eine Geldbuße von mindestens 500 Euro und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot einstellen. In jedem Fall gäbe es auch Punkte im Fahreignungsregister. Das könne für einen Berufskraftfahrer den Arbeitsplatz gefährden. Bei einem Unfall würde sich die zu erwartende Strafe deutlich erhöhen. (zg)

