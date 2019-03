Sport war sein Leben

Plus Günter Radloff leitete bis vor Kurzem noch die Seniorengymnastikgruppe beim Turnverein Ichenhausen und war der zweitälteste Übungsleiter in Bayern.

In der Turnhalle des Turnvereins Ichenhausen ging Günter Radloff aus und ein wie andere in ihrem Wohnzimmer. Die Halle und vor allem der Sport waren dem 94-Jährigen wie kaum einem anderen ans Herz gewachsen. Von Kindesbeinen an hat Radloff seinen Lebtag lang Sport getrieben, den TV Ichenhausen hat er über Jahrzehnte geprägt. Er war nicht nur das mit Abstand älteste aktive Mitglied, er leitete auch noch bis zum vergangenen Jahr die Gruppen Seniorengymnastik und Rückenschule und war damit Bayerns zweitältester noch aktiver Übungsleiter. Jetzt ist Radloff gestorben. Der Turnverein Ichenhausen verliert mit ihm „eine Institution, ein Urgestein“, sagt Vorsitzender Thomas Hertkorn.

Geboren wurde Günter Radloff in Pommern, der Krieg verschlug den Berufssoldaten mit der Laufbahn zum technischen Offizier der Luftwaffe 1945 nach Oberstdorf. Dort traf er seine spätere Frau, die im Landkreis Dillingen zu Hause war. Als er in französische Kriegsgefangenschaft geriet, konnte Radloff bei Lindau fliehen und schlug sich mit seiner Freundin zu deren Eltern an die Donau durch. Am 9. Juli 1947 wurde Hochzeit gefeiert, im selben Jahr wurde er bei der Bayerischen Landespolizei angestellt und nach Ichenhausen versetzt.

Günter Radloff legte 1971 seine Prüfung als Übungsleiter ab

Am 1. April 1949 trat er als Mitglied in den Turnverein ein, sein Führungstalent blieb dort nicht lange verborgen. Er wurde Vorturner und baute im Lauf der Jahrzehnte viele Gruppen und Mannschaften auf. Radloff war Trainer für Leichtathletik, Oberturnwart und Gründer der Prellballabteilung. 1971 legte er seine Prüfung als staatlich anerkannter Übungsleiter ab. Erst machte er Männern bei der Gymnastik Beine, dann rief er 1979 die „Er & Sie-Gymnastikgruppe“ ins Leben, war 1989 Cheforganisator der nach Ichenhausen geholten Kunstturnmeisterschaften. 1991 gründete er eine Seniorensportgruppe, die er bis Januar 2018 jede Woche leitete. Erst dann gab er sein Engagement aus gesundheitlichen Gründen auf.

Wie eine Nachfrage beim Bayerischen Landessportbund (BLSV) ergab, wurde Radloff Ende des Jahres 2018 als zweitältester aktiver Übungsleiter mit der C-Lizenz gelistet. Bayernweit gibt es laut einem Sprecher knapp 30000 Lizenzinhaber. Es sei etwas Besonderes, wenn jemand bis in dieses hohe Alter aktiv sei, vor dieser Leistung müsse man „den Hut ziehen“, hieß es seitens des BLSV.

Thomas Hertkorn, Vorsitzender des TVI seit September 2017, hat schnell gemerkt, was Sport für Radloff bedeutete: „Der Turnverein war sein Leben.“ Bis vor Kurzem sei er noch regelmäßig auf Fortbildungen gewesen, Radloff war in seinen Augen eine Ausnahmeerscheinung. Auch Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel behält den 94-Jährigen als „unglaublich engagierten Turner“ in Erinnerung.

Das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten erhalten

1995 bekam Günter Radloff das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für besondere Verdienste im Ehrenamt. Als Seniorenwart gehörte er bis zum vergangenen Jahr zum TVI-Vorstand. Er war ab 1956 bei nahezu allen Turnfesten auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und Gauebene mit großem Erfolg dabei. Zweimal sei er krank gewesen, erzählte er einst im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese Fehlzeiten, obwohl unverschuldet, wurmten ihn ziemlich. 2013 holte er sich noch einmal einen zweiten Rang beim Internationalen Deutschen Turnfest.

Turnen war aber nicht das einzige sportliche Betätigungsfeld. Beim Schwimmen glänzte er bei bayerischen Polizeimeisterschaften mit Platz drei. Außerdem tanzte er sehr gerne und ging regelmäßig mit seinem Tanzkreis aus. Den Seniorenchor des Landkreises gründete er vor 30 Jahren mit, im Dezember vergangenen Jahres wurde er für seine langjährige aktive Mitgliedschaft geehrt.

Der Trauergottesdienst für Günter Radloff findet am Samstag, 6. April, um 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Ichenhausen statt.