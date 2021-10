Sportabzeichen

Sportkreis Günzburg an der Spitze in Schwaben

Siegerehrung des Sportabzeichen-Wettbewerbs: Der BLSV-Vorsitzende Fritz Birkner überreicht den Siegerpokal an Brigitta Pickl, Vorsitzende des TSV Niederraunau. Erste Gratulierende sind die stellvertretende Landrätin Ruth Abmayr und Andreas Steinbacher aus dem Vorstand der Sparkasse Günzburg-Krumbach.

Plus Wie es der BLSV-Sportkreis Günzburg schafft, in Bewegung zu bleiben und welche Vereine dabei am fleißigsten sind. Klar ist aber auch: Corona bewirkt Mitgliederverluste.

Von Alois Thoma

Siegerehrung des Sportabzeichen-Wettbewerbs! Normalerweise wäre da der Vortragsraum von Sponsor und Ausrichter Sparkasse Günzburg-Krumbach voll besetzt. Doch bei der Neuauflage der Abschlussveranstaltung, bei der Preisgelder in Höhe von 1500 Euro ausgeschüttet wurden, war alles anders. Nur je ein Vertreter jener Vereine, die am Wettbewerb teilgenommen haben, war unter Beachtung der 3G-Regel eingeladen, um die Auszeichnungen, für die im Jahr 2020 von ihren Mitgliedern erworbenen Sportabzeichen, entgegenzunehmen. Erfreulich: Mit 646 abgenommenen Sportabzeichen ist der Sportkreis Günzburg im Bayerischen Landessportverband Spitze in Schwaben, wie der BLSV-Kreisvorsitzende Fritz Birkner berichtete.

