Warum dieser Spitzenplatz dem Sportkreis Günzburg kaum Freude macht

Die Zahl der Sportabzeichen-Abnahmen bricht 2020 dramatisch ein. Der BLSV ist skeptisch, ob nach der Pandemie alles wieder so wird wie früher. Was helfen könnte.

Die Sportabzeichen-Statistik für 2020 bringt aus heimischer Sicht Ernüchterndes zutage. Hauptursache für den dramatischen Rückgang ist natürlich die Corona-Pandemie. Die Befürchtungen innerhalb der Sportlerfamilie und im Bayerischen Landessportverband (BLSV) richten sich nun in die Zukunft. Die bange Frage lautet: Werden frühere Zahlen mehr oder weniger automatisch zu erreichen sein, wenn endlich wieder „normale“ Verhältnisse herrschen?

Erster - aber mehr als 1000 Abzeichen weniger als zuvor

Im Vergleich zum Jahr davor wurden 2020 im Sportbezirk Schwaben 7705 Sportabzeichen weniger abgenommen. Der BLSV-Sportkreis Günzburg ist seit Jahren immer in der Spitzengruppe der insgesamt elf Sportkreise im Bezirk vertreten. 2019 belegte die Region nach Angaben des Kreisvorsitzenden Friedrich Birkner mit 1768 Sportabzeichen den zweiten Platz. 2020 schaffte Günzburg sogar Platz eins – vor Augsburg Land, allerdings mit mageren 648 Abnahmen.

Für Birkner verdeutlichen diese Zahlen anschaulich, welch ungeheuren Schaden die Pandemie hinterlassen hat. „Allein im Landkreis Günzburg konnten mehr als 1000 Kinder und Erwachsene ihre sportlichen Aktivitäten nicht im gewohnten Maße ausüben. Wenn man diesen Schaden umlegt auf alle Sportarten, sind aus heutiger Sicht Folgeschäden für die Vereine und die Sporttreibenden zu erwarten.“

Die Freude über den Spitzenplatz hält sich bei Birkner deshalb in engen Grenzen. Er steht voll hinter den Appellen, die BLSV-Spitzenfunktionäre schon seit geraumer Zeit Richtung Freistaat Bayern formulieren. In Birkners Worten heißt das: „Wir hoffen, dass vonseiten der Politik so schnell wie möglich die Sportangebote vor allem im Freien, aber auch in der Halle wieder hergestellt werden.“

Friedrich Birkner: Weitere Hilfen nötig

Birkner ist sich der finanziellen Unterstützung seitens der Bayerischen Staatsregierung absolut bewusst; unter anderem wurde ja die Vereinspauschale nach 2020 auch für das laufende Jahr 2021 verdoppelt. Dennoch werden aus Perspektive des Günzburger Sportkreis-Vorsitzenden künftig „weitere Hilfen für die Vereine nötig sein, um annähernd an den Stand vor Corona zu kommen.“ (AZ, ica)

