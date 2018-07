vor 36 Min.

Sportliche Erfolge auch ohne Turnhalle

Wie sich Kinder aus Reisensburg fit machen – und für den guten Zweck etwas herausholen

Die Reisensburger Schüler haben die sportliche Herausforderung angenommen, auch ohne Schulturnhalle fit zu bleiben.

Zahlreiche Aktionen über das Schuljahr verteilt – vom Schwimmunterricht über Zumbaworkshops, Eislaufen, das Ablegen des Sportabzeichens bis hin zu Ausdauerläufen im Wald oder die Teilnahme am Stadtradeln – machten den Schülerinnen und Schülern Lust auf vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. Und es motivierte die jungen Teilnehmer, die eigenen Grenzen zu erkunden.

Bei der Aktion „Zu Fuß zur Schule“, die von der Krankenkasse AOK unterstützt wurde, gab es drei bewegungsfreudige Klassen.

Diese Klassen konnten über 120 Tage aufweisen, an denen alle Schüler zu Fuß zur Schule gekommen waren.

Beim Sponsorenlauf erliefen 150 Kinder insgesamt 802 Kilometer und sammelten damit eine Gesamtspendensumme von 1683 Euro. Das erlaufene Geld geht jeweils zur Hälfte an die Kinderhilfe des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands und an „Lachen macht gesund/Clowns in der Medizin“.

Bei der anschließenden Ehrung der Läufer und Sieger bei den Bundesjugendspielen gab es nur strahlende Gesichter. (zg)

