vor 33 Min.

Sportwagen mit Sommerreifen wird 120.000 Euro teurer Schrott

Ein Schneeschauer wurde einer Autofahrerin am Sonntagmorgen bei Ettenbeuren zum Verhängnis. Sie verlor die Kontrolle über ihren Sportwagen und landete an einem Baum.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Sonntagmorgen in der Gemeinde Kammeltal. Eine 53-jährige Autofahrerin war gegen 8.10 Uhr von Ettenbeuren in Richtung Ried unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang verlor sie laut Polizei in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihren hochmotorisierten Sportwagen, kam damit ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte schließlich gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Es entstand Totalschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt schneite es, die Straße war mit Schneematsch bedeckt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau fest, dass der Bolide nur mit Sommerreifen ausgerüstet war. (zg)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen