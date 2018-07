00:42 Uhr

Sprachen lernen im Sommer

Erstmalig bietet die Volkshochschule Günzburg in den Sommermonaten Intensivkurse in den gängigen Fremdsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch an. Nach einer Kurswoche mit jeweils zehn Doppelstunden soll dasselbe Niveau erreicht werden können wie nach einem Semester mit den einwöchigen Vhs-Sprachkursen. Die Intensivwochen seien auch der ideale Einstieg in den Urlaub oder in das nächste Sprachensemester. Der erste Kurs Italienisch beginnt am Montag, 23. Juli, 18 Uhr, die anderen mit Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch starten eine Woche später, am Montag, 30. Juli, im Haus der Bildung in Günzburg. Anmeldungen und Zusatzinformationen bei der Vhs-Geschäftsstelle, Telefon 08221/ 3686-0. (zg)

