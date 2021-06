Springreiten

Sektlaune in der Reiterfamilie Weishaupt in Jettingen

Überschäumende Freude: Vizemeister Maximilian Weishaupt (links) und der neue Deutsche Meister der Springreiter, Tobias Meyer, bei der Siegerehrung in Balve.

Plus Auch Max Weishaupt kann Deutsche Meisterschaft: Der Jettinger holt wenige Monate nach dem Gold-Ritt seines Bruders Philipp Weishaupt Silber.

Von Ursula Puschak

Na, das scheint ja Familientradition zu werden: Nachdem Philipp Weishaupt im vergangenen Jahr in Riesenbeck zum Deutschen Meister der Springreiter gekürt worden war, war nun sein „kleiner“ Bruder Max an der Reihe. Zum Titel fehlten zwar nach fünf fehlerfrei bewältigten Runden an zwei Wettkampftagen 84 Hundertstelsekunden, doch die Freude über Silber war beim 30-jährigen Jettinger trotzdem riesengroß.

