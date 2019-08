vor 35 Min.

Springreiter Max Weishaupt schnappt sich die Siegerschleife

Der Jettinger gewinnt beim Festival in Illertissen eine Zwei-Sterne-Prüfung und zählt zu den ersten Anwärtern für das Bayernchampionat. Puschak holt Großen Preis.

Von Ursula Puschak, Wilhelm Schmid und Jan Kubica

Max Weishaupt (RFV Jettingen) und Nexus haben die abschließende Qualifikationsprüfung zum Bayernchampionat gewonnen. Beim Springfestival in Illertissen gewann das Paar die S**-Springprüfung über 1,45 Meter nach Fehlerpunkten und Zeit. Weishaupt wird nun auch im Finale dieser renommierten Serie des Springreiterclubs Bayern starten, das im Rahmen der Munich Indoors vom 21. bis 24. November in der Olympiahalle München ausgeritten wird.

Fehlerfrei und sehr, sehr schnell

Als drittem Starter gelang Max Weishaupt auf dem 13-jährigen holsteiner Wallach Nexus von Nekton der erste fehlerfreie Ritt. Wie schnell die beiden wirklich waren, zeigte sich erst im Verlauf des interessanten, anspruchsvollen Springens. Nur Hans-Peter Konle und sein rasanter Quick Stepp waren einen Wimpernschlag schneller, doch die beiden ärgerten sich über einen Abwurf. Nachdem dieses Schicksal gleich mehrere renommierte bayerische Springreiter ereilt hatte, wurde taktiert: lieber einen Zeitstrafpunkt als einen Abwurf riskieren. Erst ganz zum Schluss setzte die junge Amazone Selina Höger alles auf eine Karte, pilotierte ihren Flintstone rasant durch den anspruchsvollen Parcours und schaffte schließlich mit dem nötigen Quäntchen Glück Platz zwei. Von Weishaupt und Nexus trennten sie nach den auf 430 Metern verteilten 15 Sprüngen freilich gut drei Sekunden.

Ein anspruchsvoller, aber fairer Parcours

Der amtierende Bayernchampion Wolfgang Puschakaus Bonstetten bei Augsburg gewann zum Abschluss der Reitertage das Drei-Sterne-Springen um den Großen Preis von Illertissen. Vor mehreren tausend Zuschauern setzte er sich auf seinem zehnjährigen niederländer Wallach Edgar vor 22 weiteren Paaren durch. Im Starterfeld stand unter anderem Gina Sophia Giordani aus dem Oberbergischen Land, und letztlich zu den vier Aktiven gehörte, die den anspruchsvollen, aber fairen Parcours (440 Meter, 15 Sprünge) fehlerfrei meisterten. Zuvor schon hatte Wolfgang Puschak mit Edgar eine Nullrunde mit 67,10 Sekunden hingelegt – eine Zeit, die nur noch vom letzten Reiter des ersten Umlaufs, Alexander von Ungern-Sternberg (Neuravensburg), mit 66,56 Sekunden unterboten wurde. Außerdem blieb Maximilian Ziegler, Vereinskamerad von Puschak aus dem RFV Augsburg-West, fehlerfrei.

Als erster Starter im Stechen jagte Puschak seinen Edgar in 39,75 Sekunden fehlerfrei über den Parcours. Ziegler setzte mit Charlie Z alles auf eine Karte und stellte mit 38,47 Sekunden die Bestzeit auf, hatte aber mit zwei Abwürfen keine Chance auf den Gesamtsieg. Von Ungern-Sternberg setzte nach einem Springfehler mit Quintus auf Sicherheit und kam auf den zweiten Platz.

Im ersten Springen der schweren Klasse während der Reitertage in Illertissen belegten zwei Starter des RFV Jettingen Top-Ten-Platzierungen. Christoph Kaufmann wurde auf Calippo Achter (0/62,09), Max Weishaupt auf Con Dition Zehnter (0/63,84).

Top-Platzierungen für Julia Remmele

Der Sieg in der Qualifikationsprüfung zur Medium Tour ging an Andreas Barth (RSZ Illertissen) auf Charlie Sheen vor Julia Remmele (RTG Offingen) auf Fabel. Zehn der 19 Paare blieben hier fehlerfrei. Ebenfalls weit vorne landete Remmele in einem für Frauen ausgeschriebenen M**-Springen mit Stechen. Hier schaffte sie auf Fabiola nach einem Abwurf im Stechen den dritten Platz. In einem M*-Springen für Frauen und Junge Reiter erreichte Sophie Linder (RFV Jettingen) auf Last Landprinz nach fehlerfreiem Ritt Platz vier unter elf gewerteten Paaren in dieser zweiten von vier Abteilungen.

