vor 7 Min.

Staatsstraße nach Unfall länger als eine Stunde gesperrt

Ein schwerer Unfall hat sich zwischen Günzburg und Offingen am Samstagmittag ereignet. Beteiligt waren ein Auto und ein Motorrad.

Am Samstag ist es zur Mittagszeit auf der Strecke von Günzburg nach Offingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 58-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 76-jähriger Autofahrer war auf der Strecke in Richtung Günzburg unterwegs und bog an einer Einmündung nach Rettenbach links ab. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei das entgegenkommende Motorrad, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam.

Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wurde vorläufig auf etwa 12000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle auf der Staatsstraße musste für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Rettenbach war zur Absicherung und Verkehrslenkung vor Ort, berichtet die Polizei. (zg)

