vor 19 Min.

Staatsstraße wird tagsüber gesperrt

In einem Kreuzungsbereich in Schnuttenbach wird die Fahrbahn erneuert.

Bei Schnuttenbach müssen sich Autofahrer von Dienstag bis Freitag auf eine Umleitung einstellen.

Das Staatliche Bauamt Krumbach führt im Kreuzungsbereich Mindelaltheimer Straße (Staatsstraße 2025)/Schnuttenbacher beziehungsweise Offinger Straße eine Instandsetzung der Fahrbahn durch. Dafür muss die Staatsstraße von Dienstag, 10., bis Freitag, 13. September, zeitweise voll gesperrt werden.

Vor und nach den Anschlussbereichen der Geh- und Radwegunterführung im Kreuzungsbereich habe sich im Lauf der Jahre die Fahrbahn gesetzt. Nun wird der Bereich saniert, was nur bei Vollsperrung möglich sei. Um diese kurz zu halten, wurden bereits die Bordsteine neu gesetzt.

Nach der Arbeitszeit der Baufirma ist die Straße passierbar

Die noch nötigen Hauptarbeiten an der Fahrbahn können im genannten Zeitraum erledigt werden. Außerhalb der Arbeitszeit der Baufirma zwischen 17 Uhr am Nachmittag und 7 Uhr in der Früh wird die Baustelle mit verringerter Geschwindigkeit passierbar sein. Die Umleitung führt ab dem Kreisverkehr westlich von Schnuttenbach über die Staatsstraße 2028 über die Remsharter Straße, Günzburger Straße und Bahnhofstraße zurück auf die Staatsstraße, und in der Gegenrichtung umgekehrt.

Sofern die Arbeiten planmäßig verlaufen, kann die Staatsstraße ab dem Wochenende wieder normal befahren werden. Witterungsbedingte Änderungen seien nicht auszuschließen. (zg)

Themen Folgen