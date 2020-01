18:08 Uhr

Stadel brennt nieder: Großeinsatz in Burtenbach

Die Feuerwehr und weitere Kräfte waren im Großeinsatz in Burtenbach.

Viele Einsatzkräfte sind am späten Mittwochnachmittag an die Mühlstraße ausgerückt. Die Polizei ermittelt nun.

140 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Aktive des Technischen Hilfswerks, der Rettungsdienste und der Polizei sind am späten Mittwochnachmittag in Burtenbach im Einsatz gewesen. An der Mühlstraße brannte ein Stadel eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens nieder.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude. Ersten Angaben der Polizei zufolge wurde niemand verletzt. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlung der Brandursache auf. (bwz)

21 Bilder Stadelbrand in Burtenbach Bild: Bernhard Weizenegger

