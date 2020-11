vor 19 Min.

Stadt Günzburg ehrt Sportler mal anders

Preise kommen nach Hause

Am 19. November 2019 war das Forum am Hofgarten gefüllt mit Günzburger Sportlern sowie ihren Familien. Die Stadt ehrte ihre sportlichen Aushängeschilder mit einer Gala. Corona kannte damals noch keiner. Ein Jahr später ist alles anders. Die Stadt Günzburg zeichnet ihre herausragenden Sportler zwar aus, doch diesmal findet die Würdigung ohne Präsenzveranstaltung statt. Die Trophäen kommen per Post, Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (SPD) wendet sich per Videobotschaft an die Aktiven.

Darin zitiert Jauernig einen Ausspruch von Mark Twain, der sagte: „Freude lässt sich nur voll auskosten, wenn sich ein anderer mitfreut.“ Auf die Sportbegeisterten in Günzburg überträgt er das in die Worte: „Wir freuen uns mit euch, auch ohne Treffen in unserem Forum am Hofgarten. Als Oberbürgermeister und auch ganz persönlich bin ich sehr stolz auf unsere sportlichen Aushängeschilder und gratuliere herzlich zu den Erfolgen.“

