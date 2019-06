vor 43 Min.

Stadt Günzburg stellt Ehrenamtliche ins Rampenlicht

OB Gerhard Jauernig lobt das Engagement der fünf Ausgezeichneten. Die Auswahl zeigt auch das Facettenreichtum ihres Wirkens.

Von Walter Kaiser

Das Ehrenamt ist unverzichtbar. Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre es um Vereine, Verbände oder Rettungsorganisationen schlecht bestellt. Über die praktische Arbeit hinaus seien „ehrenamtliche Tätigkeiten der soziale Klebstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält“, erklärte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bei einer kleinen Feierstunde im Forum am Hofgarten.

Seit 2015 gibt es den Ehrenamtspreis der Stadt Günzburg. Am frühen Mittwochabend zeichnete Jauernig fünf Männer aus, die sich in unterschiedlichster Weise in und um Günzburg ehrenamtlich engagieren.

Peter Schweizers Engagement für Gehörlose

Peter Schweizer aus Burtenbach gehört zu den Gründungsmitgliedern des Gehörlosenvereins Günzburg/Neu-Ulm, seit 23 Jahren ist er Vorsitzender des 1992 aus der Taufe gehobenen Vereins. Nicht zuletzt Peter Schweizer sei es zu verdanken, dass das öffentliche Verständnis für die Anliegen und Bedürfnisse der Gehörlosen gestiegen sei, erklärte Jauernig. Unter anderem setzte sich der Burtenbacher dafür ein, dass bei Veranstaltungen wie der Günzburger Bürgerversammlung ein Gebärdendolmetscher anwesend ist sowie bei der Verleihung des Ehrenamtspreises. Die Aufgabe hatte Michaela Möckl aus Augsburg übernommen.

Wie Schweizer ist auch Heinz Aberle mit der Goldenen Ehrenamtsmedaille ausgezeichnet worden. Seit nicht weniger als 47 Jahren ist er aktives Mitglied der Günzburger Naturfreunde, eine Organisation, die sich seit ihrer Gründung 1895 für den Schutz von Natur und Umwelt einsetzt – lange, bevor der Begriff „Nachhaltigkeit“ ins öffentliche Bewusstsein gerückt sei, wie der Oberbürgermeister betonte. Aberle und andere Mitglieder der Günzburger Naturfreunde hätten auch kräftig mit angepackt, nicht zuletzt beim Bau des Naturfreundehauses im Birket oder der Hütte auf dem Außengelände.

Ein Duo hat sich um die Kunst verdient gemacht

Um die Kunst haben sich Ralf Strassner aus Günzburg und Rolf Eichelmann aus Burgau verdient gemacht. Die Gründungsmitglieder des mittlerweile 25 Jahre alten Kunstvereins Off Art haben als langjährige Vorsitzende beziehungsweise stellvertretende Vorsitzende nicht nur viele Ausstellungen in der Stadt organisiert. Sie haben über die Planung und Durchführung des innerstädtischen Skulpturenparks auch dazu beigetragen, „Kunst in den öffentlichen Raum und damit zu den Menschen“ zu bringen, hob Jauernig hervor. Strassner wurde mit der Ehrenmedaille in Gold, Eichelmann mit der silbernen Medaille ausgezeichnet.

Von ganz besonderer Bedeutung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sind die Freiwilligen Feuerwehren. Walter Spiegler ist seit 1972 aktives Mitglied der Deffinger Wehr, von 2000 bis 2018 war er deren Vereinsvorsitzender. Über die Feuerwehr hinaus engagiert sich Spiegler im Deffinger Brauchtumsverein, zudem organisiert er die Altpapiersammlungen im Stadtteil. Auch wenn es um die Pflege von Kameradschaft und Geselligkeit gehe, sei auf ihn stets Verlass. Der Oberbürgermeister: „Ein Vorbild“.

Kurze Dankesrede

In einer kurzen Dankesrede erklärte Spiegler, der ebenfalls mit der goldenen Medaille geehrt wurde, er nehme die Auszeichnung stellvertretend für die zahlreichen Ehrenamtlichen in den Feuerwehren und anderen Einrichtungen an.

Zugleich wies er darauf hin, dass das Ehrenamt nur dann gelinge, wenn Politik und Gesellschaft dieses Engagement unterstützen und wertschätzen – was in Günzburg zum Glück der Fall sei.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde im Forum am Hofgarten von einem Querflötenquartett der Musikschule Günzburg unter der Leitung von Michael Graef.

