Stadt Günzburg untersagt Aufbau der Adventshütten

Am 3. Dezember hätten in Günzburg die Adventshütten starten sollen. Wegen der hohen Corona-Zahlen hat die Stadt das Ganze abgesagt.

Aufgrund der wieder gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Günzburg mit einem Wert über 200 hat das Landratsamt Günzburg am späten Mittwochnachmittag den Start der Adventshütten ab dem 3. Dezember untersagt. Sollte Inzidenzwert in nächster Zeit stabil unter einen Wert von 200 gehen, kann eine Öffnung nochmals in Betracht gezogen werden. Die Stadt Günzburg bedauert die kurzfristige Absage, heißt es in der Pressemitteilung.

Verkaufshütten mit Kunsthandwerk dürfen nicht aufgebaut werden

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Stadt Günzburg bereits ihre Altstadtweihnacht absagen. Ganz verzichten sollten die Bürger auf weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt nicht. Die Stadt wollte im Bereich der Altstadt ab der zweiten Adventswoche Verkaufshütten aufstellen. Hier sollten regionale Anbieter ihr Kunsthandwerk anbieten. Geplant war, die Hütten an den langen Einkaufsabenden der Cityinitiative sowie an den Samstagen bis Weihnachten zu öffnen, also vom 3. bis 19. Dezember. (zg)

