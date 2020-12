vor 20 Min.

Stadt Ichenhausen steckt eine halbe Million in die Freibadsanierung

Plus Die Freibadsaison in Ichenhausen verlief katastrophal. Ab 2021 bringt die Stadt das Bad auf Vordermann.

Von Walter Kaiser

Rein finanziell betrachtet war die Freibadsaison in Ichenhausen ein Schlag ins Wasser. Wegen Corona waren die Öffnungszeiten eingeschränkt, ebenso die Zahl der zulässigen Tagesgäste. Die Folge: Nur etwa 7000 Besucher waren heuer im Bad an der Günz, die Einnahmen beliefen sich auf rund 8600 Euro. Dieser Summe standen Betriebskosten von 147300 Euro gegenüber – ein schlechtes Geschäft. Die Stadt will in den beiden kommenden Jahren rund eine halbe Million Euro in die Hand nehmen, um das Freibad vor allem technisch auf Vordermann zu bringen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

Normalerweise decken die Einnahmen bei Hallen- und Freibädern etwa 30 Prozent der Kosten. Davon war Ichenhausen mit seinem Freibad in diesem Jahr weit entfernt. Nur etwa sechs Prozent der Ausgaben wurden durch die Einnahmen hereingeholt, wie Bürgermeister Robert Strobel im Stadtrat erklärte. Rechnerisch habe die Stadt damit jede Eintrittskarte mit 19,80 Euro bezuschusst, ein Mehrfaches des Preises für ein Ticket.

Freibad an der Günzburg soll technisch auf den neusten Stand gebracht werden

Das Freibad an der Günz soll zwischen dem Ende der Badesaison im September 2021 und dem Beginn der folgenden Saison im Mai 2022 vor allem technisch auf den neusten Stand gebracht werden. Dafür sind Investitionen in Höhe von etwa 445000 Euro vorgesehen. Filteranlagen und andere technische Einrichtungen sind mit etwa 230000 Euro kalkuliert, Sanierungsmaßnahmen am Schwimmbecken sollen 30000 Euro kosten, neue Abdichtungsfolien mit Abflussrinne sind zum Preis von etwa 60000 Euro am Nichtschwimmer- und Planschbecken vorgesehen.

Eine feinere Variante hätte vorgesehen, statt Folien ein neues Edelstahlbecken einzubauen. Das aber hätte mit 300000 Euro zu Buche geschlagen, Stadtrat und Verwaltung war das zu teuer. Robert Strobel: „Das sind immense Kosten.“ Zu schlicht schien wiederum die günstigste Variante. Die technischen Einrichtungen wären nur überholt worden, im Nichtschwimmerbecken wäre die Folie erneuert worden. Zusammen hätte das 36500 Euro gekostet.

Stadtrat ist sich einig: Risse in der Folie im Freibad werden vorab geflickt

Die Ratsrunde war sich einig, das nicht zu tun, sondern die kleinen Löcher und Risse in der Folie vorab nur zu flicken, in der Hoffnung, dass die Folie bis September kommenden Jahres hält, um dann in einem Aufwasch das Bad rundzuerneuern. „Das ist zwar ein kleines Risiko“, erklärte der Bürgermeister, „aber 35000 Euro nur dafür sind viel Geld.“

Neben den großen Maßnahmen stehen noch einige kleinere Reparaturen an, sie sind nach jetzigem Stand mit etwa 50000 Euro kalkuliert – macht unter dem Strich also rund eine halbe Million Euro.

