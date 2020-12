vor 4 Min.

Stadt Leipheim will mehr Sicherheit für Fußgänger erreichen

Plus In der letzten Sitzung des Jahres sprachen die Politiker über die Möglichkeit von Zebrastreifen und Straßenmarkierungen. Wegen der verschärften Corona-Maßnahmen hielt man sich kurz.

Von Lara Schmidler

Die letzte Sitzung des Jahres 2020 des Leipheimer Stadtrats ist auf just den Tag gefallen, an dem der strenge Corona-Shutdown in Kraft trat. Das blieb auch in Leip-heim nicht ohne Folgen.

Bis 20.30 Uhr musste die Sitzung beendet werden, um allen Teilnehmenden zu ermöglichen, vor der Ausgangssperre um 21 Uhr zuhause zu sein. Zudem mussten alle Stadtratsmitglieder und Zuschauer Masken tragen – auch ein Attest ließ Bürgermeister Christian Konrad ( CSU) angesichts der verschärften Maßnahmen nicht gelten. Infolgedessen blieb Petra Kühner (UWG), die ein ebensolches Attest besitzt (wir berichteten), der Sitzung fern. Per Mail ließ sie den Bürgermeister aber wissen, dass sie die Regelung als Diskriminierung betrachte. Das gab Konrad zu Beginn der Sitzung bekannt.

Die Stadt Leipheim investiert in die Digitalisierung der Grund- und Mittelschule. Für mehr als 47000 Euro schafft die Stadt moderne Monitor-Tafelanlagen an.

Lohnende Verkehrsüberwachung

Im Zuge eines Beitrittsantrags vier weiterer Kommunen zum gemeinsamen Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte zog Konrad eine kleine Zwischenbilanz: Die Überwachung habe sich sehr gelohnt. Dabei sei das Ziel nicht, Geld zu verdienen, sondern Raser unter Kontrolle zu bringen, so Konrad. Auch im Innenstadtbereich gebe es aktuell das Problem, dass die vier fehlenden Bremsschwellen Autofahrer dazu verleiteten, deutlich schneller zu fahren als zuvor. Die Bremsschwellen oder Berliner Kissen waren vom Winterdienst beim ersten Einsatz des Jahres versehentlich weggerissen worden.

Feuerwehrreferent Stefan Balkheimer ( Die Linke) stellte einen Antrag zur Bestellung eines federführenden Kommandanten für die Feuerwehren Leipheim und Riedheim. Die Notwendigkeit ergebe sich nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz dann, wenn auf einem Gemeindegebiet mehrere Feuerwehren zusammenwirkten, heißt es in dem Antrag. Sowohl aus der CSU als auch aus der UWG und der SPD gaben zu bedenken, dass die beiden Kommandanten der Feuerwehren Leipheim und Riedheim auf Augenhöhe agieren sollten, statt einen über den anderen zu stellen. Man sehe keine Notwendigkeit. Die Abstimmung wurde auf den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verschoben.

UWG: Tempo-30-Zone reicht nicht aus

Auch die UWG stellte einen Antrag, der in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses behandelt wurde. Es ging um die Prüfung, ob im Kreuzungsbereich Truchdeßstraße – Kirchstraße – Jahnweg die Errichtung eines Zebrastreifen denkbar wäre. Die Tempo-30-Zone sei ein Anfang gewesen, aber nicht ausreichend, um den Verkehr vor allem zu den Stoßzeiten des Schulbetriebs zu entschärfen.

Es wird gemeinsam mit der Polizei eine Begehung geben, in der der Antrag geprüft wird. Im Zuge dessen zog Florian Mayer (SPD) in Betracht, auch die Von-Richthofen-Straße und die Günzburger Straße zu prüfen, Brigitte Mendle (Grüne) fragte, ob im Altstadtbereich Straßenmarkierungen denkbar seien, die auf Rechts-vor-links-Regelungen aufmerksam machten. Die Vorschläge nahm Konrad auf.

Neuer Vertrag mit altem Stromanbieter

Die Stadt Günzburg wird auch in den kommenden vier Jahren nicht auf Ökostrom für die städtischen Gebäude und Einrichtungen sowie die Straßenbeleuchtungen umstellen. Bis zum 31. Dezember 2024 läuft ab Januar ein neues Vertrag mit dem bisherigen Anbieter EnBW. Man wolle abwarten, was passiere, nachdem das Atomkraftwerk in Gundremmingen abgeschaltet worden sei, so Konrad auf Nachfrage von Johanna Bayer (Grüne). Aktuell sei es noch nicht wirtschaftlich, auf Ökostrom umzustellen. Das könne sich in vier Jahren allerdings ändern.

Abschließend wünschten alle Fraktionen sowie Bürgermeister Konrad den Leipheimern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Volkhard Schreiner (CSU) ergänzte: „Hoffen wir, dass das kommende Jahr besser wird.“

Lesen Sie außerdem:

Die Nau-Brücke in Leipheim wird abgerissen

Bloggerin aus Leipheim betreibt Online-Shop

Leipheimer steht im Finale der TV-Sendung Ninja Warrior

Themen folgen