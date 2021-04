Stadtrat will kein Tempolimit am Kindergarten in Oxenbronn

Ichenhausen

vor 32 Min.

Stadtrat will kein Tempolimit am Kindergarten in Oxenbronn

In Oxenbronn gilt künftig auch in der Nähe des Kindergartens Tempo 30, so wie im Bereich dieser Kreuzung. Foto: Bernhard Weizenegger