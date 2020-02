07:30 Uhr

Stadtratskandidaten kämpfen um Einzug ins Rathaus

Auf der Podiumsdiskussion in Günzburg präsentieren sechs Vertreter der Parteien und Wahllisten ihre Ideen. Was dabei im Vordergrund steht.

Von Michael Lindner

In Günzburg wird es für die Wähler eine relativ einfache Entscheidung, wen sie als Oberbürgermeister wählen. Gerhard Jauernig, der das Amt seit 2002 innehat, wurde sowohl von seiner SPD als auch von der CSU vorgeschlagen. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht, nachdem Tim Briegel (Die Partei) nicht genügend Unterstützerunterschriften erhielt (wir berichteten). Spannend wird es dagegen in Sachen Stadtrat – sechs Listen treten dort an und versuchen, so viele der 30 Mandate wie möglich zu erringen. Um die unterschiedlichen Standpunkte herauszuarbeiten, veranstaltet die Wirtschaftsvereinigung am Montag, 2. März, eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aller zur Wahl antretenden Listen.

Eva Flemisch ist Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung und erklärt, dass sie den Parteien und Wählervereinigungen freie Wahl gelassen habe, welchen Vertreter sie zur Debatte in den Panoramasaal der VR-Bank Donau-Mindel in Günzburg schicken möchten. Inzwischen stehen alle sechs Teilnehmer fest: Bürgermeisterin Ruth Niemetz (CSU), Stadträtin Simone Riemenschneider-Blatter (SPD), Fraktionsvorsitzender Hans Kaltenecker (UWB), Stadträtin Angelika Fischer (gemeinsame Liste GBL/Die Grünen), Stadtratskandidat Wolfgang Hackel (FWG) und Stadtratskandidat Joachim Bandlow (FDP). Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Hermann Hutter und Peter Schleifer von der Wirtschaftsvereinigung. „Wir werden uns ausschließlich den Sachthemen widmen“, erklärt Schleifer im Gespräch mit der Günzburger Zeitung.

Themen wie Mobilität stehen im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion in Günzburg

Im Vordergrund stehen bei der Debatte aktuelle Themen der Stadtentwicklung in Günzburg, zu denen die Kandidaten Stellung nehmen sollen. Ein Themenblock wird sich mit der Mobilität beschäftigen. Ein interkommunales Verkehrskonzept für den nördlichen Landkreis schwebt beispielsweise der Wirtschaftsvereinigung vor, das den B16/B10-Ausbau voranbringen soll.

„Günzburg benötigt eine nördliche Entlastungsstraße, sonst geht die Unterstadt vor die Hunde“, sagt Hutter. Leipheim habe es vorgemacht und den Ortskern unter anderem mit einer Umgehungsstraße spürbar entlastet. Ob das die Kandidaten der Podiumsdiskussion auch so sehen, wird sich am 2. März zeigen.

In Günzburg geht es um Wohnraum, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung

Einen großen Teil der Diskussion wird zudem die Wirtschaftsförderung einnehmen. Die weiteren Komplexe beschäftigen sich voraussichtlich mit dem Städtebild, der Digitalisierung sowie dem Wohnraum. Hutter kritisiert, dass die Innenstadt immer weniger frequentiert ist. „Dabei steht und fällt die Innenstadt mit dem Handel“, sagt Flemisch. Sie wünscht sich von der Stadt eine bessere Einbindung in die Entscheidungen, da aus ihrer Sicht die vergleichsweise gute wirtschaftliche Lage in der Stadt von einigen „als gottgegeben“ hingenommen werde. Hutter führt an, dass Günzburg für Fachkräfte attraktiv sein muss, da sonst der bereits schon bestehende Mangel noch größer werde.

Um vergleichbare Bedingungen für die sechs Teilnehmer der etwa zweistündigen Podiumsdiskussion am Montagabend zu schaffen, wird die Antwortzeit auf jede Frage beschränkt. Etwa 200 Besucher können die Debatte live vor Ort in Günzburg verfolgen.

Die Podiumsdiskussion findet statt am Montag, 2. März, im Panoramasaal der VR-Bank Donau-Mindel in Günzburg, Dillinger Straße 21. Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19.30 Uhr.

Themen folgen