vor 52 Min.

Stadtwerke fördern neun Millionen Liter Wasser am Tag

Der Verbrauch ist wegen der anhaltenden Hitzewelle stark gestiegen. Versorger sieht darin aber noch kein Problem. Wer von diesem Supersommer profitiert.

Von Till Hofmann

Dieser Sommer ist eine hitzige Angelegenheit: Der Rasen saugt, wenn gesprengt wird, Wasser auf wie ein trockener Schwamm. Und auch die Menschen kühlen sich ab. Geduscht wird mehr als in einem durchschnittlichen Sommer. Das registrieren beispielsweise die Stadtwerke Günzburg, die deutlich mehr Wasser zutage fördern als normalerweise üblich in dieser Jahreszeit. „Die Gesamtförderung pro Tag ist enorm gestiegen, aber noch nicht an der Obergrenze“, sagt Stadtwerke-Vorstand Johann Stelzle. Im Schnitt sind 6500 Kubikmeter normal in dieser Jahreszeit.“ Das entspricht sechseinhalb Millionen Litern. In dieser Zahl finden sich nicht nur die Privathaushalte wieder, sondern auch die Gewerbe- und Industriebetriebe. Das Verhältnis ist laut Stelzle dabei etwa „halbe-halbe“. Derzeit aber sind es aber knapp 9000 Kubikmeter am Tag. Dabei sind es nicht nur Bewohner und Betriebe aus Günzburg, die versorgt werden, sondern auch die Einwohner und Firmen in Rettenbach, Limbach und etwa zur Hälfte in Offingen.

Einer der Brunnen ist 260 Meter tief

Hochgepumpt werden könne noch mehr. Dann allerdings müsste der Betrieb umgestellt werden, betont der Stadtwerke-Vorstand. Zwei der elf eigenen Brunnenanlagen sind Tiefbrunnen (200 und 260 Meter tief). Da gebe es noch Ressourcen – aber durchaus nicht unbegrenzt. Vier Sunden am Tag dürfe diesen Brunnen kein Wasser entnommen werden, sonst schade das dem Wasserzufluss zum Brunnen. Drei Brunnen mit 60 Metern, vier Flachbrunnen, die etwa acht Meter tief sind und zwei Brunnen im Stadtteil Reisensburg mit rund 90 Meter Tiefe komplettieren die städtischen Förderquellen. 10000 Kubikmeter Wasser (zehn Millionen Liter) könnten mit diesem Verbund gewonnen werden, wenngleich nicht über einen längeren Zeitraum. In zwei Aufbereitungsanlagen – eine bei der Stadtwerke-Verwaltung, die andere am Waldbad – wird dem Wasser über Kiesfilter Eisen und Mangan entzogen und dafür Sauerstoff zugegeben, durch eingeblasene Umgebungsluft. Nur das Reisensburger Brunnenwasser wird ungefiltert ins Wassernetz eingespeist. Das aufbereitete Wasser landet im Birket in drei Hochbehältern mit insgesamt 7600 Kubikmeter Inhalt.

Eine offizielle Bitte der Stadtwerke, mit dem Wasser sparsam umzugehen, gibt es derzeit nicht. Stelzle selbst möchte aber „an jeden appellieren, beispielsweise im Garten nur das Notwendige zu gießen“. Der stets grün gehaltene „Wembleyrasen“ gehört für den Stadtwerkechef nicht dazu.

Der letzte vergleichbare Sommer liege bereits 15 Jahre zurück, so Johann Stelzle. 2003 habe es eine ähnlich lange Hitzeperiode gegeben. Da machen nicht nur Getränkemärkte und Eisdielen ein gutes Geschäft; auch in die Schwimmbäder strömen die Gäste.

Die Besucherzahl des Vorjahres wird in diesen Tagen übertroffen

Günther Münzing, Schwimmmeister im Günzburger Waldbad, bestätigt das. „Jeden Tag haben wir im Augenblick zwischen 2500 und 3000 Badegäste.“ Im vergangenen Jahr haben 66000 Besucher die Schranken passiert. Aktuell sind es 60000. „Ende dieser Woche haben wir bereits das Vorjahresergebnis übertroffen.“ Dabei geht die Freibadsaison in Günzburg noch mindestens bis 9. September.

Wer lieber keinen Eintritt zahlen will, kann natürlich auch einen geeigneten See unter den etwa 250 im Landkreis aussuchen. Dr. Patrick Dudler, Chef des Gesundheitsamtes für den Landkreis, stellt den sieben sogenannten EU-Badeseen in der Region (Erdbeersee, Heiligmannsee, Lutzenberger See, Mooswaldsee, Oberrieder Weiher, Silbersee, Wakeboardanlage Thannhausen) ein ausgezeichnetes Zeugnis aus. Untersucht wird das Wasser in der Badesaison monatlich auf Fäkalkeime – Mitte August ist es wieder soweit. Und da gebe es überhaupt nichts Bedenkliches zu vermelden. „Wir haben eine sehr gute Wasserqualität“, sagt er.

