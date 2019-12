vor 36 Min.

Starke Torjäger und spannende Turniere in Günzburg

Der Nachwuchs zeigt auf Ebene des Landkreises Günzburg ein hohes Niveau. Der Favorit siegt bei den A-Junioren. Bei den C-Junioren fallen die Entscheidungen von der Sechsmeterlinie.

Von Moritz Anhofer

TSV Krumbach (A-Junioren) und SG Offingen (C-Junioren) sind Landkreismeister im Hallenfußball. Bei den C-Jugendlichen wurden kurioserweise sowohl die beiden Halbfinals als auch das große und das kleine Finale erst im Sechsmeterschießen entschieden. Letztlich schlug die SG Offingen den TSV Krumbach in der Zusatzschicht zum Finale 2:1. Für die 350 Zuschauer in der Günzburger Rebayhalle bedeutete das Spannung pur. Beide Finalisten qualifizierten sich für die nordschwäbische Meisterschaft der C-Junioren, die am 12. Januar in Burgau stattfindet.

Holger Ardelt lobt Leistungssteigerung

Spielgruppenleiter Holger Ardelt lobte im Rückblick auf die Begegnungen den fairen und auch fußballerisch hochwertigen Verlauf der beiden Turniere: „Es ist schön zu sehen, dass sich die Leistung der Teams beim Futsal von Jahr zu Jahr steigert“, sagte er.

Doch nicht nur die Gesamtleistung wird bei den Hallenturnieren prämiert, sondern auch persönliche Leistungen einzelner Spieler werden ausgezeichnet. Die Trainer aller teilnehmenden Mannschaften wählten bei den C-Junioren wurde Hannes Chwolka von der SG Reisensburg-Leinheim zum besten Spieler. Sein Teamkamerad Nevio Zdero holte sich die Torjägerkanone. Zum besten Torhüter wurde Max Fahrenschon von der SG Autenried gekürt.

Bei den A-Junioren konnte sich der TSV Krumbach durchsetzen. Der Turnierfavorit ließ auf seinem Durchmarsch zum Titel keinen einzigen Punkt liegen. Im Finale trafen die Kammelstädter schließlich auf den VfR Jettingen, doch selbst der große Kampfgeist der Jettinger brachte letztlich nichts gegen die Ballstafetten der Krumbacher, die 3:1 siegten.

Drei Spieler erhalten die Torjägerkanone

Auch bei den U19-Jährigen ergab sich Kurioses: Da drei Spieler gleich viele Tore erzielten und dabei auch gleich viele Spiele absolvierten, wurde die Torjäger-Trophäe geteilt. Spielgruppenleiter Holger Ardelt versicherte Niclas Bell (VfR Jettingen) sowie Noah Schnitzler und Simon Sauerwein (beide TSV Krumbach), dass jeder von ihnen im Lauf der kommenden Wochen eine eigene Kanone erhalten wird. Zum besten Feldspieler wurde Tim Gehring von der SG Wasserburg gewählt. Die Auszeichnung für den besten Torhüter bekommt einen Ehrenplatz bei Tim Zacher von der SG Kleinkötz.

Für die nordschwäbische Meisterschaft qualifiziert sind die beiden Endspiel-Gegner VfR Jettingen und der TSV Krumbach. Dieses Turnier findet am 4. Januar in Donauwörth statt.